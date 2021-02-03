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12:43 (мск), источник: РБК

Дания объявила о введении цифровых «корона-паспортов»

Правительство Дании договорилось с бизнес-сообществом о введении цифровых «корона-паспортов», где будет содержаться информация о прохождении процедуры вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает телекомпания ТV 2.

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Источник: AP 2020

Выступая на пресс-конференции, посвященной этой теме, исполняющий обязанности министра финансов Дании Мортен Бёдсков сказал, что страна по-прежнему сильно страдает от пандемии.

«Но деловое сообщество должно иметь возможность путешествовать, и поэтому будет введен цифровой “корона-паспорт”», — заявил он.

По словам и.о. главы Минфина, эти документы будут массово введены через три-четыре месяца, их можно использовать, например, в деловых поездках. Это, как отметил Бёдсков, означает постепенное открытие датских границ.

И.о. министра также отметил, что ввод «корона-паспортов» направлен исключительно на сдерживание распространения коронавируса. Он добавил, что цифровой документ следует рассматривать как дополнение к обычному паспорту.

«Мы можем быть одними из первых в мире, у кого это есть, и показать это остальному миру», — сказал Бёдсков.

Глава Конфедерации датской промышленности (объединяет около 10 тыс. компаний) Ларс Сандал Соренсен, взявший слово после Бёдскова, заявил, что Дания может извлечь выгоду от ввода такого документа на долгие годы вперед. С ним согласился глава датской Торговой палаты Брайан Миккельсен, добавив, что «корона-паспорта» в долгосрочной перспективе могут принести пользу датской экономике.

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«Мы надеемся, что цифровой “корона-паспорт” даст ресторанам и аналогичным предприятиям возможность быстрее открыться. В конце туннеля есть свет для многих компаний», — сказал Миккельсен.

Незадолго до пресс-конференции ТV 2 со ссылкой на анонимные источники сообщила, что такие документы позволят возобновить работу представителям некоторых профессий, в том числе парикмахерам и массажистам, а граждане Дании смогут посещать с ними рестораны, конференции, музыкальные фестивали и спортивные соревнования.

«Предполагается, что такой паспорт будет содержать информацию о вакцинации, позже там появится информация о наличии антител», — говорили источники.

В ночь на 3 февраля Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила, что Россия проявила интерес к проекту, который касается цифрового проездного для авиапассажиров и получил название IATA Travel Pass.

«Мы говорили с российскими властями по поводу IATA Travel Pass, и они выразили свою заинтересованность. Обсуждение продолжается», — цитирует заявление ассоциации «РИА Новости».

IATA заявила о необходимости создания специального цифрового проездного, который, как ожидается, сможет обеспечить безопасное открытие границ в условиях пандемии коронавируса, в ноябре 2020 года.

В ассоциации подчеркивали, что благодаря использованию нового документа появится возможность «контроля, проверки, а также обмена необходимой информацией о тестировании или вакцинах между государствами, авиакомпаниями, лабораториями и путешественниками».

IATA Travel Pass, как отмечали в ассоциации, включает четыре модуля, позволяющих путешественникам получить необходимую информацию о требованиях, необходимых к выполнению при осуществлении поездки в ту или иную страну. Один из модулей IATA Travel Pass представляет собой приложение, с помощью которого пассажиры могут создать «цифровой паспорт», получить сертификаты тестирования и вакцинации, а также убедиться, что они подходят для маршрута. В ассоциации заявляли, что запуск IATA Travel Pass запланирован на первый квартал текущего года.

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