12:43 (мск), источник: РБК
Дания объявила о введении цифровых «корона-паспортов»
Правительство Дании договорилось с
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Выступая на
«Но деловое сообщество должно иметь возможность путешествовать, и поэтому будет введен цифровой “корона-паспорт”», — заявил он.
По словам и.о. главы Минфина, эти документы будут массово введены через
«Мы можем быть одними из первых в мире, у кого это есть, и показать это остальному миру», — сказал Бёдсков.
Глава Конфедерации датской промышленности (объединяет около 10 тыс. компаний) Ларс Сандал Соренсен, взявший слово после Бёдскова, заявил, что Дания может извлечь выгоду от ввода такого документа на долгие годы вперед. С ним согласился глава датской Торговой палаты Брайан Миккельсен, добавив, что «корона-паспорта» в долгосрочной перспективе могут принести пользу датской экономике.
«Мы надеемся, что цифровой “корона-паспорт” даст ресторанам и аналогичным предприятиям возможность быстрее открыться. В конце туннеля есть свет для многих компаний», — сказал Миккельсен.
Незадолго до
«Предполагается, что такой паспорт будет содержать информацию о вакцинации, позже там появится информация о наличии антител», — говорили источники.
В ночь на 3 февраля Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила, что Россия проявила интерес к проекту, который касается цифрового проездного для авиапассажиров и получил название IATA Travel Pass.
«Мы говорили с российскими властями по поводу IATA Travel Pass, и они выразили свою заинтересованность. Обсуждение продолжается», — цитирует заявление ассоциации «РИА Новости».
IATA заявила о необходимости создания специального цифрового проездного, который, как ожидается, сможет обеспечить безопасное открытие границ в условиях пандемии коронавируса, в ноябре 2020 года.
IATA Travel Pass, как отмечали в ассоциации, включает четыре модуля, позволяющих путешественникам получить необходимую информацию о требованиях, необходимых к выполнению при осуществлении поездки в ту или иную страну. Один из модулей IATA Travel Pass представляет собой приложение, с помощью которого пассажиры могут создать «цифровой паспорт», получить сертификаты тестирования и вакцинации, а также убедиться, что они подходят для маршрута. В ассоциации заявляли, что запуск IATA Travel Pass запланирован на первый квартал текущего года.