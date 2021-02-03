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12:58 (мск), источник: Life.ru

Стало известно, сколько у россиян свободного времени

Самыми занятыми оказались жительницы Хабаровского края.

Источник: JESHOOTS-com/СС0

Свободное время у российских мужчин в среднем составляет четыре часа 25 минут в день, у женщин — три часа 42 минуты. Речь идёт о промежутках после работы, сна, общения, а также семейных дел. С соответствующим исследованием Росстата ознакомился портал News.ru.

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Согласно статистике, жители отдельных регионов России лидируют по количеству свободного времени. Так, в Ингушетии у мужчин остаётся шесть часов 45 минут свободного времени, в Дагестане — пять часов 53 минуты, в Чечне — пять часов 53 минуты. Что касается женщин, то дольше всего могут заниматься своими делами жительницы Северной Осетии — четыре часа 35 минут, Ингушетии — четыре часа 33 минуты, Карачаево-Черкесии — четыре часа 32 минуты.

При этом наименьшее количество свободного времени остаётся у мужчин в Ямало-Ненецком автономном округе — три часа 41 минута, в Бурятии — три часа 46 минут, в Астраханской области — три часа 48 минут. Наименьшие же показатели у представительниц прекрасного пола наблюдаются в Хабаровском крае — три часа две минуты, в Ханты-Мансийском автономном округе — три часа три минуты, а также в Ямало-Ненецком автономном округе — три часа пять минут.

В Москве у мужчин свободного времени — четыре часа 44 минуты, у женщин — четыре часа девять минут.

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