12:58 (мск), источник: Life.ru
Стало известно, сколько у россиян свободного времени
Самыми занятыми оказались жительницы Хабаровского края.
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Свободное время у российских мужчин в среднем составляет четыре часа 25 минут в день, у женщин — три часа 42 минуты. Речь идёт о промежутках после работы, сна, общения, а также семейных дел. С соответствующим исследованием Росстата ознакомился портал News.ru.
Согласно статистике, жители отдельных регионов России лидируют по количеству свободного времени. Так, в Ингушетии у мужчин остаётся шесть часов 45 минут свободного времени, в Дагестане — пять часов 53 минуты, в Чечне — пять часов 53 минуты. Что касается женщин, то дольше всего могут заниматься своими делами жительницы Северной Осетии — четыре часа 35 минут, Ингушетии — четыре часа 33 минуты,
При этом наименьшее количество свободного времени остаётся у мужчин в
В Москве у мужчин свободного времени — четыре часа 44 минуты, у женщин — четыре часа девять минут.