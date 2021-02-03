13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
У динозавров нашли неожиданный «орган» для флирта
Он развился в результате полового отбора.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Динозавры рода протоцератопсы использовали похожие на пышные воротники выросты на черепе, чтобы привлекать противоположный пол, а вовсе не для самозащиты, как считалось до сих пор.
К такому выводу пришли специалисты из лондонского Музея естественной истории, которые изучили 3D-скан черепа протоцератопса. Их работа опубликована в Proceedings of the Royal Society B.
Protoceratops andrewsi жили в конце позднего мела (100−71 млн лет назад) на территории современной Монголии. Они достигали 1,8 м в длину и весили в среднем 80 кг. Протоцератопсы жили стадами и питались растениями.
Характерным признаком этого рода динозавров считается «воротник» — крупный вырост на черепе, образованный теменной и височной костью, который равняется почти половине черепа.
Ученые отсканировали 30 полных черепов протоцератопсов разных размеров и смогли понять, как менялась форма черепа по мере роста животного. Они пришли к выводу, что развитие «воротников» стало результатом полового отбора. Конкурируя между собой за внимание самок, самцы протоцератопсов в ходе эволюции развивали «самые привлекательные» черты, в том числе объемный «воротник» на голове.
Анна Лысенко