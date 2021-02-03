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13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец с металлодетектором нашел осколок короны Тюдоров

Он пролежал в земле почти 400 лет.

49-летний британский механик Кевин Дакетт в свободное от работы время увлекается поисками сокровищ. Некоторое время назад он пошел на очередную прогулку с металлодетектором в поле недалеко от Маркет-Харборо, в графстве Лестершир.

Всего через 20 минут поисков мужчина наткнулся на что-то металлическое. Сначала он подумал, что это крышечка от молока, но, выкопав находку, понял, что нашел нечто ценное.

Найденным предметом оказалась маленькая фигурка короля, выполненная из золота и эмали. Согласно установленному Закону о сокровищах, любой металлический предмет (кроме монеты) при условии, что по крайней мере 10% по весу металла является драгоценным металлом и что ему не менее 300 лет, должен быть отдан на экспертизу в течение 14 дней, а потому Дакетт обратился к окружному коронеру и передал ему золотую фигурку.

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Проведя собственное расследование, британец выяснил, что найденный артефакт, скорее всего, является фрагментом короны Тюдоров XVI века. Как известно, эта корона в свое время украшала голову Генриха VIII, а последним королем Англии, носившим ее, был Карл I. После его казни в 1649 году корона была переплавлена на монеты, а бриллианты и другие драгоценные камни распроданы. А потому историки были уверены, что эта реликвия утеряна навсегда и осталась в памяти только на картинах. Но, похоже, часть короны все-таки уцелела. По предварительным исследованиям, найденная золотая фигурка была одним из украшений той самой короны и, возможно, во время переплавки ее кто-то украл и спрятал в «надежном месте», где спустя почти 400 лет ее и нашел Дакетт.

Специалисты еще должны закончить экспертизу, но если происхождение золотого короля подтвердится, то стоимость находки может составить около трех миллионов долларов.

Сообщается, что артефактом уже заинтересовались в Британском музее и даже сделали Дакетту первое предложение о покупке. Историки считают, что такая невероятная находка должна находиться в главном музее страны, а не в частной коллекции, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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