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15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Российские молодожены устроили свадебный танец на сноубордах (видео)

Теперь героев ролика дружно ищут.

Во Владивостоке молодожены устроили романтический танец прямо на сноубордах.

Девушка в свадебном платье и молодой человек в пиджаке и галстуке, взявшись за руки, слетели со склона в Грибановке.

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«Нужно найти эту пару! Просто стечение обстоятельств: увидел, познакомился, пошёл снимать. Крутая парочка. Раскрутим видос, найдём влюблённых. Пусть увидят себя», — написал автор видео в соцсети.

«Аж мурашки по коже! Так классно!» — пишут комментаторы. «Какие крутые ребята!», — добавляют пользователи.

Анна Лысенко

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