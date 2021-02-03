15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Российские молодожены устроили свадебный танец на сноубордах (видео)
Теперь героев ролика дружно ищут.
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Во Владивостоке молодожены устроили романтический танец прямо на сноубордах.
Девушка в свадебном платье и молодой человек в пиджаке и галстуке, взявшись за руки, слетели со склона в Грибановке.
«Нужно найти эту пару! Просто стечение обстоятельств: увидел, познакомился, пошёл снимать. Крутая парочка. Раскрутим видос, найдём влюблённых. Пусть увидят себя», — написал автор видео в соцсети.
«Аж мурашки по коже! Так классно!» — пишут комментаторы. «Какие крутые ребята!», — добавляют пользователи.
Анна Лысенко