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17:52 (мск), источник: Forbes

Формула успеха: россияне назвали залогом богатства ум и беспринципность

Россияне считают, что, чтобы стать богатым, необходимо обладать высоким интеллектом, но невысокими моральными качествами. К такому выводу пришли специалисты Центр управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы Сколково, работавшие над исследованием «Портрет владельца капитала в России-2020». Forbes ознакомился с его результатами.

Источник: senivpetro/CC0

Образ «богатых людей» содержит множество положительных коннотаций, но богатым всегда приписывают «неправильные ценности».

Часть исследования «Портрет владельца капитала в России-2020» посвящена тому, что думают россияне о благосостоянии и богатых людях. Сотрудники центра с помощью онлайн-панели Tiburon опросили 1555 человек из 49 регионов России.

Выяснилось, что в представлениях людей о качествах, которыми необходимо обладать, чтобы стать богатым, очень тесно переплетены личностные характеристики, профессиональные умения, а также указания на особый социальный статус.

Именно статус дает необходимые ресурсы для достижения богатства: связи и деловые круги, доступ к власти, должность или возможность получить наследство.

Описывая состоятельных людей, респонденты называли комбинацию ярко положительных и ярко отрицательных черт, рассказывает директор центра Алексей Анищенко. Говоря о том, какие личностные качества необходимы для того, чтобы стать богатым, респонденты чаще всего называли ум (так ответили 54% опрошенных), беспринципность (30%), предприимчивость (25%).

Источник: Forbes

«В представлении россиян для финансового успеха в человеке наравне должны уживаться и ярко положительные качества (аналитический склад ума, прозорливость, способность нестандартно и стратегически мыслить), и ярко отрицательные (беспринципность, умение “идти по головам”, склонность во всем видеть только свою выгоду)», — продолжает Анищенко.

По его словам, это сильно отличается от образа богатых, который они сами транслируют во внешний мир: если в СМИ владелец капитала предстает человеком деятельным, неравнодушным к проблемам общества и пытающимся на него повлиять, в том числе с помощью филантропии, то в сознании общества состоятельный человек всегда наделен негативными чертами и не воспринимается как ролевая модель, а его поступки — как руководство к действию.

Позитивное и негативное восприятие богатых и состоятельных людей распределено среди россиян практически поровну — позитивно к ним относятся 47% опрошенных, 53% относятся негативно.

Безусловно положительное отношение высказывают 20% опрошенных, что больше, чем резко негативное — 19%. В то же время умеренно позитивное и умеренно негативное отношение к состоятельным людям выражают 27% и 35% соответственно.

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Основной источник позитивного отношения — сочетание двух ценностей: «забота о людях» и «ответственность за страну» (37%). Второй тип аргументов — профессиональные достижения: 35% россиян нравится умение ставить высокие цели и самостоятельно добиваться успеха. Самые главные слова-маркеры негативного отношения — это «воровство» (27%) и «несправедливость» (21%). Второй сильный мотив — ощущение угрозы стране, исходящей от действий богатых россиян (17%). Среди опрошенных 7% даже сравнили их с «врагами» и «предателями».

Говоря о том, в каких сферах проще всего заработать деньги, респонденты чаще всего называли финансы (67%), органы власти (64%), добычу полезных ископаемых (56%), недвижимость и строительство (по 43%).

При этом 83% респондентов считают, что общественное благосостояние распределено неравномерно, а 66% убеждены, что невозможно стать миллиардером честным образом, не воруя и не нарушая закона. Две трети (63%) сомневаются, что «богатым может стать любой человек» в нашей стране, 73% считают владельцев крупных капиталов «кастой избранных», и только 27% рассчитывают добиться успеха собственными силами.

Тем не менее, несмотря на все претензии и неприязнь к нынешним владельцам капитала, почти две трети соотечественников (61%) хотят, чтобы богатые люди в России все-таки были.

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