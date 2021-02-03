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16:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Ученые выяснили, что антитела к COVID-19 у переболевших сохраняются до полугода

Как выяснили британские ученые, у большинства людей, переболевших COVID-19, антитела сохраняются в крови на протяжении полугода.

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По результатам исследования, проведенного хранилищем образцов биоматериалов и медицинских сведений UK Biobank, у 99% переболевших COVID-19 из числа участников исследования антитела сохранялись в течение трех месяцев после выздоровления. При этом у 88% антитела оставались в крови на протяжении полугода.

По словам ученых, результаты исследования позволяют предполагать, что переболевшие могут быть защищены иммунитетом по меньшей мере на шесть месяцев после того, как переболели COVID-19.

В исследовании приняли участие 20 200 британцев из числа тех, чьи биоматериалы хранятся в UK Biobank. Начиная с мая 2020 года они ежемесячно сдавали кровь и сообщали данные о своем состоянии и состоянии ближайших родственников. По данным исследования, самым частым симптомом заболевания у них были потеря вкуса и обоняния — на это жаловались 43% участника. У 24% болезнь проходила бессимптомно. Это же исследование показало, что с мая по декабрь 2020 года доля зараженных среди населения Великобритании выросла с 6,6% до 8,8%.

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