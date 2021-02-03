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18:33 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

В квартале красных фонарей погаснут окна

Почему власти Амстердама решили отказаться от одного из самых знаменитых туристических мест.

Источник: AP 2020

Мэрия Амстердама собирается закрыть квартал красных фонарей. Взамен на окраине города будет организован новый «эротический центр». Таким образом власти хотят снизить поток туристов и сделать исторические районы удобными для местных жителей, а еще улучшить имидж Амстердама, который связан со свободной продажей марихуаны и секс-услугами. Как теперь будет выглядеть квартал красных фонарей? Расскажет Григорий Колганов.

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До пандемии в квартал красных фонарей каждую неделю приезжали тысячи туристов. Район давно перестал быть центром ночных развлечений жителей Амстердама, и теперь они жалуются на шум и преступность. Мэр Фемке Халсема однажды отправилась туда на экскурсию, и ей не понравилось, как изменилось легендарное место: «Чувствую свою ответственность и даже тревогу за происходящее. Ситуация трудная. Женщины вынуждены работать в тяжелых условиях. Сотрудниц квартала все чаще унижают большие группы туристов. Как мы можем гарантировать, что они не подвергаются насилию и не могут быть проданы в рабство?».

В квартале красных фонарей и сейчас действует много запретов. С прошлого года туда, например, нельзя водить организованные экскурсии — максимум пять человек. Туристам не разрешают фотографировать секс-работников и делать с ними селфи.

При этом, по словам гида Евгения Макаревича, «ночной Амстердам» — вторая по популярности экскурсия в столице.

Она включает в себя посещение не только квартала красных фонарей, но и так называемых кофешопов — мест, где можно купить марихуану. Еще одна инициатива мэрии — запретить продажу легких наркотиков туристам. И если обе идеи реализуют, маршрут придется сильно изменить, говорит Евгений Макаревич:

Намного меньше будет спроса, скорее всего. И формат будет немножко другой. Если квартал красных фонарей и большое количество секс-шопов, смарт-шопов уберут на окраину, и оставят те окна, которые есть вне района Де Валлен, возможно, я буду предлагать вечерние экскурсии с акцентом на прогулку по каналам, историческим объектам, рассказом, как это было, и завершением в каком-нибудь типичном амстердамском «коричневом кафе».

Где появится новый «эротический центр», как его называют в мэрии, пока непонятно. Сейчас власти рассматривают восемь локаций. Выглядеть он будет как футуристический торговый комплекс: две цилиндрические башни с «красными окнами» и черными галереями. Кроме того, в центре разместят кафе и рестораны. Власти говорят, что в таком здании будет проще следить за безопасностью.

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Правда, идею «эротического центра» наверняка придется обсуждать еще и с местными жителями, говорит корреспондент ТАСС в Нидерландах Виталий Чугин: «Последние годы власти Амстердама выкупали окна при возможности и таким образом сокращали их количество в центре, но не сильно. Если где-то будет создан такой своего рода эротический центр, возникает опять же вопрос: где?

Любой район города, думаю, будет не в восторге, если такой центр появится где-то рядом с ними.

А что думают о переезде сами сотрудницы секс-индустрии? По данным The Guardian, 90% из них против. Ведь в старом районе у них всегда есть клиенты — туристам легко его найти. А без них бизнес рухнет, так как местные потребители подобных услуг предпочитают «кварталы» подешевле.

Елена Иванова

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