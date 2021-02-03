18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Израиле обнаружили одну из первых в мире мечетей
Она была построена спустя десятилетия после смерти пророка Мухаммеда.
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Недалеко от Тивериадского озера в Галилее археологи обнаружили руины одной из самых древних в мире мечетей.
Она была построена во второй половине VII века — всего через несколько десятилетий после смерти пророка Мухаммеда, сообщает Associated Press со ссылкой на исследователей из Еврейского университета в Иерусалиме.
Остатки фундамента возрастом примерно 1350 лет скрывались под руинами другой мечети, построенной в городе Тверия позже.
Археологам известно о многих мечетях, основанных в самом начале возникновения ислама. Например, Масджид
Находку в Тверии считают особо ценной именно по этой причине. Ученые смогут детально изучить фундамент и другие артефакты — монеты и фрагменты керамики.
Анна Лысенко