19:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Владельцы собак запустили в соцсетях милый флешмоб с питомцами
Животных новый челлендж сильно озадачил.
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Владельцы собак запустили новый забавный флешмоб в соцсетях #callyourdog («позови свою собаку») и #callyourdogsnamechallenge. Главная задача участников — звать к себе свою собаку, в то время как она сидит рядом.
Хозяева четвероногих друзей изо всех сил пытаются не замечать своих питомцев, а те в свою очередь сильно озадачены, почему любимый человек их не видит.
На своих странных хозяев в челлендже собаки реагируют по-разному:
Челлендж оказался настолько милым и смешным, что разошелся сразу по нескольким соцсетям, а участие в нем приняли и знаменитости. Например, свои видео с собаками показали российский комик Данила Поперечный и американская актриса Алисса Милано.
Екатерина Гура