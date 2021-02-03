Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 февраляПервая в мире посадка на поверхность Луны автоматической межпланетной станции, "День, когда умерла музыка", метель в Иране и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
22Быт советских студентов
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
19:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Владельцы собак запустили в соцсетях милый флешмоб с питомцами

Животных новый челлендж сильно озадачил.

Владельцы собак запустили новый забавный флешмоб в соцсетях #callyourdog («позови свою собаку») и #callyourdogsnamechallenge. Главная задача участников — звать к себе свою собаку, в то время как она сидит рядом.

Хозяева четвероногих друзей изо всех сил пытаются не замечать своих питомцев, а те в свою очередь сильно озадачены, почему любимый человек их не видит.

Во время загрузки произошла ошибка.

На своих странных хозяев в челлендже собаки реагируют по-разному: кто-то пытается привлечь к себе внимание поцелуями или лаем, кто-то пытается понять, что не так с человеком, а кто-то и вовсе пытается помочь владельцу найти того, кого зовут.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Челлендж оказался настолько милым и смешным, что разошелся сразу по нескольким соцсетям, а участие в нем приняли и знаменитости. Например, свои видео с собаками показали российский комик Данила Поперечный и американская актриса Алисса Милано.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Россия и США продлили договор о ядерных ракетах
В центре Амстердама закроют «квартал красных фонарей»
Псаки призвали извиниться за слова о несуществующем самолете
Ученые: антитела у переболевших COVID сохраняются до полугода
Молнию в Пекине сняли за миг до удара
Россияне назвали качества, которые считают залогом богатства
В Израиле обнаружили одну из первых в мире мечетей
Новости партнеров
Буцкая рассказала, что будет дальше с материнским капиталом
Буцкая рассказала, что Минтруд упростит процедуру
Минтруд предложил упростить процедуру получения маткапитала
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
Красивая пара: Нелли Уварова показала фото мужа
Медведев ответил про отключения РФ от Интернета
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
Леди
Глюкоза, Барановская, Долина на музыкальном фестивале Звезды посетили праздник молодых исполнителей.
Новости партнеров
Продеус считает, что дезинфекция поверхностей не нужна
Буцкая рассказала, что будет дальше с материнским капиталом
Отказ от дезинфекции. Продеус заявил, что Covid сам по себе не опасен
Буцкая рассказала, что Минтруд упростит процедуру
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь