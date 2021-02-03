3 февраля, источник: Кино Mail.ru
От Кидман до «Великой»: номинанты премии «Золотой глобус 2021»
78-я церемония награждения победителей престижной премии состоится 28 февраля.
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Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила претендентов на премию «Золотой глобус 2021». В категории «Лучшая драма» за статуэтку поборются картины «Манк», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды», «Отец» и «Суд над чикагской семеркой». В номинации «Лучшая комедия/мюзикл» представлены «Выпускной», «Борат 2», «Гамильтон», «Зависнуть в Палм-Спрингс» и «Мьюзик».
За звание лучшего режиссера посоревнуются Дэвид Финчер («Манк»), Реджина Кинг («Одна ночь в Майами»), Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»), Хлоя Чжао («Земля кочевников») и Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»).
На статуэтку в номинации «Лучший драматический сериал» претендуют «Озарк», «Мандалорец», «Корона», «Страна Лавкрафта» и «Сестра Рэтчед». Лучший комедийный сериал выберут из таких шоу, как «Великая», «Эмили в Париже», «Тед Лассо», «Стюардесса» и «Шиттс Крик».
Среди актеров, претендующих на призы, — Николь Кидман, Энтони Хопкинс, Фрэнсис МакДорманд, Аня Тейлор-Джой, Кейт Бланшетт, Гари Олдман, Ванесса Кирби, Джеймс Корден, Саша Барон Коэн, Мишель Пфайффер, Чедвик Боузман (посмертно) и многие другие.
Почетной премии имени Сесиля Де Милля за достижения в области кинематографа удостоена 83-летняя актриса Джейн Фонда.
«Золотой глобус» считается второй по популярности премией мира, уступая только «Оскару». 78-я церемония вручения награды состоится 28 февраля, ведущие мероприятия — Тина Фей и Эми Полер. Трансляция будет вестись сразу из двух городов —