12:29 (мск), источник: N + 1
Лучи поддержки. Зачем над растениями вешают фиолетовые лампы
Зимой в окнах жилых домов вместо теплых желтых огней часто можно увидеть зловещее фиолетовое сияние. Это светятся фитолампы, с помощью которых
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Ответ на этот вопрос независимо друг от друга нашли во второй половине XIX века Климент Тимирязев и Теодор Энгельман. Они раскладывали солнечный свет на спектр, освещали разными его частями растения и измеряли, насколько те активно фотосинтезируют (то есть поглощают углекислый газ, выделяют кислород и производят сахар). Методики они использовали немного разные, но получили похожие результаты. Оказалось, что не каждый участок спектра заставляет лист поглощать углекислый газ и выделять кислород с одинаковой эффективностью. Лучше всего это получалось у красного и синего света, а хуже всего — у зеленого. Дело в том, что пигменты, которые ловят свет для фотосинтеза — хлорофиллы и каротиноиды — хорошо поглощают красный и синий свет, а на зеленый почти не реагируют.
Позже все тот же Тимирязев выяснил, что у красного цвета есть еще одно ценное свойство. Заключенную в красных лучах энергию лист почти целиком использует на образование биомассы — в то время как в синем свете энергии слишком много, поэтому половина «теряется» в виде тепла. А значит, можно сэкономить: если освещать теплицы одним красным светом, электрическая энергия будет использоваться эффективнее и не пропадет, а растения станут продуктивнее — смогут накапливать больше питательных веществ, чем если бы они росли под обычным солнцем.
Кроме того, свет запускает открывание устьиц (через которые лист обменивается газами с воздухом) и регулирует суточные ритмы движения листьев и открывания цветков. Для этого в клетках растений есть особые молекулы — фоторецепторы, которые меняют экспрессию генов и обмен веществ в клетке в ответ на световые лучи. Основные фоторецепторы растений, как и пигменты фотосинтеза, работают с красным и синим светом, но могут улавливать еще зеленый, ультрафиолетовый и дальний красный.
Получается, что жизнь растения зависит от суммы световых сигналов разного цвета, но какой эффект производит каждый из них в отсутствие других, физиологи растений во времена Тимирязева не знали — и не вполне понимают до сих пор. Поэтому замена естественного света на сугубо красные лучи может привести вовсе не к увеличению урожая, а к строго противоположному результату — теоретически в таких условиях растения должны чахнуть или по меньшей мере давать меньше плодов, чем обычно.
Первые попытки «подкормить» растения лучами определенного света начались в ХХ веке. Для «усечения» спектра использовали светофильтры, которые позволяли превратить обычный белый светильник в цветной. Выяснилось, что физиологи были правы: одной части спектра для полноценной жизни может не хватить. Оказалось, что только на красном и особенно зеленом свету растения растут плохо, получаются хилыми, с удлиненными стеблями и мелкими листьями — как если бы росли в тени. На синем свету растения чувствовали себя лучше всего — не хуже, чем на белом. Правда, светофильтры выделяли из света лампы довольно широкие области спектра — например, синий фильтр пропускал еще и ультрафиолет — поэтому все равно оставалось неясным, без каких именно лучей ничего не получится.
Все изменилось, когда появились светодиоды. Ими сразу заинтересовались инженеры и агрономы, которые конструировали космические оранжереи. Правда, первые диоды были как раз красного света — то есть растения (по крайней мере, те, на которых это уже проверяли) должны были под ними мельчать и хиреть. Но у диодов нашлись и другие преимущества перед обычными лампами. Они не только экономичнее, но и занимают мало места, почти не нагреваются при работе, у них пластиковые (а не стеклянные) линзы и они не содержат токсичной ртути (этим небезопасны люминесцентные лампы). Все это особенно актуально для космических кораблей и орбитальных станций, где пространство и электроэнергия ограничены, а требования к безопасности высоки. Поэтому в начале 90-х агрономы из Висконсинского университета в Мадисоне решили еще раз попробовать «скормить» растениям красные лучи.
Одна из главных задач растений в космосе — обеспечивать космонавтов клетчаткой и витаминами, которые сложно сохранить в сублимированных продуктах. Поэтому в первых экспериментах выбор пал на салат, который быстро растет, достаточно неприхотлив и богат витаминами. Салат высадили под светильник из красных светодиодов, и ничего толкового не вышло: растения получились мелкие и непригодные в пищу.
Но агрономы не сдавались. Послушавшись физиологов растений, они решили добавить к красному свету синий — в надежде на то, что он поможет правильно направить развитие растения. В те времена (а на дворе стоял 1991 год) хороших синих светодиодов еще не изобрели, поэтому над «космическим» салатом пришлось повесить синие люминесцентные лампы. И оказалось, что уже 10 процентов синих квантов в общем потоке дают салату возможность вырасти в полный размер.
Вскоре дешевые синие светодиоды, достаточно яркие для растений,
Одними витаминами космонавтов не прокормить, поэтому во второй половине 90-х годов ученые перешли от салата к карликовой пшенице. Она содержит достаточно белка и калорий, а также может пополнять запасы кислорода в космическом корабле или на планетарной станции. Часть семян пшеницы высадили под красные светодиоды, часть — под красные с добавлением синих, а оставшуюся часть — под традиционные люминесцентные лампы, для контроля. И совершенно неожиданно на красном свету взошли хоть и более мелкие по сравнению с контрольными, но полноценные растения, которые смогли зацвести и дать семена.
Физиологи растений до сих пор — а с того эксперимента прошло 24 года — не знают, как пшеница умудрилась полноценно вырасти без синего света. У нее немного другой набор фоторецепторов, и там, где салату необходим именно синий свет, рецепторы пшеницы, видимо, оказываются достаточно чувствительны и довольствуются красным.
Когда светодиоды стали достаточно дешевыми, а их производство — массовым, ими заинтересовались не только исследователи космоса. Агрономы и физиологи растений заставили расти под диодными светильниками самые разные культуры: редис, томаты, огурцы, подсолнечник, базилик, розы, хризантемы и многие другие.
Так выяснилось, что даже
Стало ясно, что собрать фитосветильник из светодиодов — задача не такая простая, как казалось сначала. Многие виды и даже сорта растений требуют для себя другого спектрального состава света, чем их ближайшие родственники. И чаще всего эти тонкости выясняются уже в процессе подбора — предсказать их не получается. Вероятно, это связано с тем, что у разных растений набор фоторецепторов немного отличается: может не совпадать количество рецепторов для разного света, и функции между ними могут быть
Поэтому если современный агроном захочет построить теплицу там, где нет или мало солнечного света, ему придется крепко задуматься о том, каким именно светом ее освещать. Казалось бы, можно было обойтись белыми светодиодами, чтобы не мучаться с подбором условий. Но и их спектр не совершенен: он не воспроизводит спектр привычного растениям освещения, это смесь синего и
Синего света в таком светильнике будет для растений многовато, а красного наоборот — слишком мало. Поэтому в таких условиях универсальными считаются светильники на основе белых светодиодов с добавлением красных (по крайней мере, для космических оранжерей). Согласятся ли с этими рекомендациями сами растения, покажет время.
Дотошные садоводы, которые займутся тщательным подбором светильника под конкретное растение, обнаружат, что спектр может изменять самые разные свойства растений. Например, для выращивания крупных растений с большим числом листьев может быть полезно добавить зеленый или белый свет: красный и синий эффективно поглощаются хлорофиллом, и их почти целиком «съедят» верхние листья; а кванты других цветов (в первую очередь зеленого) проникнут в глубину кроны и обеспечат фотосинтез нижележащим листьям. С помощью красных диодов можно сделать тимьян более ароматным, а добавляя в спектр ультрафиолет, можно усилить окраску листьев у красного салата, ускорить созревание томатов и повысить содержание в них каротиноидов и антиоксидантов.
Те же, кто хочет «подкормить» светом свои растения на балконе, подоконнике или в теплице, решают более простую задачу. Эти растения получают от солнечных лучей весь спектр света, нужного им для регуляции роста и развития. А фитосветильник служит просто приятным дополнением, «усилителем» фотосинтеза — особенно если на дворе зима, а растения привыкли к южным широтам и не успевают напитаться энергией и дать урожай за короткое северное лето. В такой ситуации для «досветки» прекрасно подойдут красные и синие лучи.
Ольга Аверчева