Глава РФПИ назвал возможный срок одобрения вакцины «Спутник V» в ЕС

«Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта», — сказал Дмитриев (цитата по ТАСС).
Вакцина «Спутник V», разработанная в центре им. Н. Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат используется для массовой вакцинации населения в России и ряде других стран. Его эффективность оценивается в 91,6%, против тяжелых случаев заболевания — в 100%.
Первой страной Евросоюза, которая зарегистрировала российскую вакцину, стала Венгрия. Не исключили применение препарата на территории ЕС также власти Германии и Франции. Вакцина уже одобрена в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа.