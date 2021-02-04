10:31 (мск), источник: N + 1
Египтологи восстановили историю египетской мумии в глиняном панцире
Твердая оболочка использовалась для восстановления поврежденного тела.
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Ученые исследовали египетскую мумию эпохи Нового царства и строение ее погребальной пелены. Мумия женщины оказалась старше гроба, в котором была обнаружена, а твердая оболочка из глины и извести, покрывавшая ее между слоями льняных бинтов, была нужна, в представлении египтян, для восстановления целостности тела для последующего возрождения. Кроме того, она имитировала смолистое покрытие, использовавшееся при мумификации статусных персон, принадлежавших к царскому дому, сообщает статья в PLoS One.
Твердые слои внутри льняных пелен египетских мумий известны из исследований элитных погребений, относящихся к позднему Новому царству (около 1294−945 годы до нашей эры). При исследовании мумифицированных тел царственных особ времен
На мумиях Рамсеса II, Мернептаха, Сети II, Рамсеса III и других царей
Лица с более низким статусом и меньшим достатком могли не иметь доступа к дорогим привозным смолам, особенно в количествах, необходимых для создания оболочки, покрывающей все тело. Но стремление подражать представителям элиты, а также желание сохранить останки усопших для посмертного возрождения побуждало египтян среднего достатка использовать подобную практику в устройстве погребений.
Кроме того, мумии страдали от действий грабителей, искавших среди погребальных пелен драгоценные предметы. В этом случае для восстановления целостности мумий также могла создаваться твердая защитная оболочка. Однако для нее вместо редких и дорогих веществ использовали более дешевые местные материалы. Известно несколько примеров (1,2) подобной практики с применением гипсовой обмазки мумий.
Один из примеров практики захоронения в оболочке, скрепляющей пелены — безымянная мумия, хранящаяся в музее Университета Сиднея. В середине XIX века ее приобрел во время поездки в Египет основатель университета, крупный землевладелец, политик, антиквар Чарлз Николсон. Мумифицированное тело покоилось в гробу, однако обстоятельства его приобретения и место находки в точности не известны. Поскольку Николсон купил мумию в Луксоре, египтологи полагают, что оно происходит из Фиванского некрополя на западном берегу Нила.
Надпись на гробу сообщает, что в нем похоронена женщина по имени Меруах или Меру (т)ах. В середине XX века гроб был датирован второй половиной XXI династии, приблизительно 1010−945 годами до нашей эры. В 2018 году изучение иконографии на покрывающей его росписи показало, что гроб изготовлен около 1000 года до нашей эры. По результатам проведенного в 2006 году анализа ДНК египтологи пришли к выводу, что мумия принадлежит мужчине, хотя первоначально считалось, что в гробу покоятся останки женщины.
Твердая оболочка была обнаружена в 1999 году во время исследования методом компьютерной томографии и подтверждена повторным сканированием в декабре 2017 года, когда ученые получили улучшенные изображения структуры мумии. Томограммы зубов, костей черепа и посткраниального скелета позволили оценить возраст человека — от 26 до 35 лет.
Кроме того, ученые пришли к выводу, что мумия
Грудную и брюшную полости заполняют материалы различной плотности. На мумии выявлено несколько посмертных повреждений. Нижняя челюсть повернута по отношению к черепу примерно на 80 градусов, а сам череп отделен от туловища в районе шестого позвонка. Целостность нарушена и в области ног — на бедрах, коленях и ступнях, а также в районе левой голени. Твердая оболочка также повреждена в области головы, груди и бедер. Толщина твердого «кокона» мумии колеблется от 1,5 миллиметра в области верхней челюсти до 25 миллиметров у середины задней части бедра.
Исследователи из Университета Маккуори в Сиднее и Австралийской организации ядерной науки и технологий во главе с египтологом Карин Совада (Karin Sowada) изучили оболочку мумии методами микрорентгенофлуоресцентного анализа и рамановской спектроскопии.
Размеры аналитического пятна при исследовании оболочки составляли 20 микрометров, размеры шага между пятнами — 15 микрометров, время сбора данных на каждой точке — 20 миллисекунд. Метод рамановской спектроскопии основан на анализе спектра комбинационного рассеяния оптического излучения. Эффект Рамана (появление в спектре рассеянного образцом света новых линий, отсутствующих в возбуждающем луче) позволяет установить строение исследуемого вещества. Для облучения образцов оболочки использовался лазер с длиной волны 532 нанометра (зеленый). Время сбора каждого анализа составляло 30 секунд, и его повторяли 10 раз для каждой точки.
Результаты микроРФА показали, что поверхностный слой оболочки на лицевой части мумии — покрывающий ее красный пигмент — содержит железо, кальций и кремний. Подстилающий его белый слой, покрывающий уже всю мумию, дал отчетливый сигнал кальция. В нижнем — коричневом — слое обнаружили магний, алюминий, фосфор, серу, калий, титан, марганец и стронций.
По результатам рамановской спектроскопии, верхний слой представляет собой смесь гематита (Fe2O3), кварца (SiO2), кальцита (CaCO3) и черной слоновой кости, содержащей органические соединения. Второй слой в основном состоит из кальцита и содержит небольшое количество кварца. Коричневый слой содержит силикаты алюминия и, вероятнее всего, изготовлен из глины. Таким образом, оболочку мумии изготовлена из глиняной обмазки, поверх которой был нанесен слой кальцитовой извести, покрытый затем охристым пигментом.
Ученые также провели радиоуглеродное датирование оболочки, взяв для анализа 256 миллиграммов льняного полотна из поверхностной части пелены и 351 миллиграмм ткани из прилегающей к телу части. Обработка результатов дала значение средней даты около 1207 года до нашей эры с вероятностью 95,4 процента.
На основе проведенных исследований ученые реконструировали историю мумии. В конце эпохи Нового царства, в эпоху правления XIX династии, тело умершей в возрасте 26−35 лет женщины было мумифицировано и завернуто в льняные пелены. При неизвестных обстоятельствах (возможно, при ограблении могилы) мумия ее подверглась множественным повреждениям. После этого мумию пытались восстановить. Египтологи считают, что это произошло не позднее, чем через два поколения после ее смерти, так как,
Сначала во внутренние полости мумии были помещены куски ткани для восстановления формы тела. Затем мумию вновь забинтовали и наложили слой глины, а сверху покрыли белым известковым пигментом. Поверх него в лицевой области нанесли третий слой из красного охристого вещества. Оболочка служила средством восстановления тела и способствовала успешному возрождению после смерти.
Кроме того, ее создание может отражать стремление простых людей уподобить свой погребальный ритуал практике захоронения, принятой в элитных кругах египетского общества. После этого восстановленная мумия вновь была повреждена. В гроб, предназначенный для другого человека, она попала гораздо позднее. Вероятно, ее собственный гроб был утрачен, и торговцы древностями в XIX веке использовали пустой гроб, чтобы привлечь потенциального покупателя.
Исследователи допускают, что создание оболочек из глины или других недорогих материалов было распространенной практикой в поздний период Нового царства. Подробное изучение такой оболочки впервые проведено на примере мумии из музея Университета Сиднея. Оно должно послужить стимулом для аналогичных исследований в отношении других нераспеленутых и недостаточно изученных мумий того же периода.
Винера Андреева