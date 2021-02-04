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05:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Эксперт ВОЗ от России: лаборатория в Ухане устроена выше всяких похвал

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетили лабораторию Уханьского института вирусологии и рынок, работники которого, вероятно, стали первыми заразившимися COVID-19 в мире.

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Источник: AFP 2020

Российский представитель миссии, замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков заявил, что сложно представить, что утечка коронавируса могла произойти в лаборатории.

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«Для нашей миссии, конечно, это было важно посетить такое заведение, пообщаться с коллегами, посмотреть, как там все организовано. Хорошо организовано. Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь», — сказал господин Дедков «РИА Новости». По его словам, гипотетически утечка могла случиться, но для этого нет предпосылок и каких-либо фактов.

Господин Дедков вместе с тем считает, что на рынке есть все условия для распространения вируса, но это не значит, что он там появился. «На рынке мы были. Я не очень знаком с санитарными правилами Китая, но глядя на это, экстраполируя на наше законодательство, конечно, рынок весьма далек от совершенства», — добавил он. Рынок сейчас закрыт, его будут сносить. «Все условия распространения для любой инфекции есть, когда санитарные нормы не соблюдаются. Привело это или нет, мы не знаем, выглядит это так, что вполне могло быть», — сказал эксперт ВОЗ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что власти КНР препятствуют работе прибывших в Ухань в середине января экспертов ВОЗ. По его словам, власти не дают доступа к объектам, где был обнаружен вирус.

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