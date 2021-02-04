13:38 (мск), источник: ТАСС
Законопроект Минцифры о тайне связи запрещает передачу содержания телефонных разговоров
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Доработанный Минцифры РФ законопроект о тайне связи, который выводит
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Ранее Минцифры разработало законопроект, который уточняет федеральный закон о связи в части тайны связи.
Это, по мнению министерства, упростит поиск пропавших людей.
Согласно действующему законодательству, сведения, подпадающие под тайну связи, могут выдаваться третьим лицам на основании решения суда. Без него доступ к таким сведениям есть только у отправителей и получателей информации или их уполномоченных представителей, если иное не предусмотрено другими федеральными законами.
«Доработанный Минцифры законопроект напрямую запрещает передачу содержания переговоров или сообщений, передаваемых с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения. Также исключены полномочия правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации», — отметили в министерстве.
При этом для ранее включенной в текст законопроекта нормы, предусматривающей возможность получения по запросу правоохранительных органов сведений о геолокации мобильных устройств, введено уточнение, что данные сведения могут предоставляться только с оборудования операторов связи, рассказали в Минцифры.
25 июня 2020 года директор АНО «Центр поиска пропавших людей» Григорий Сергеев на встрече президента России с членами Общественной палаты обратил внимание на затягивание сроков исполнения президентского поручения о принятии законопроекта, направленного на упрощение получения данных о геолокации мобильных устройств для оперативного поиска пропавших без вести людей. По итогам состоявшегося обсуждения президентом России было дано поручение правительству доработать проект, ранее подготовленный по инициативе членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.
Принятый 25 сентября 2019 года в первом чтении законопроект предусматривал возможность получения сведений о геолокации мобильных устройств без судебного решения по мотивированному запросу правоохранительных органов в порядке, установленном правительством РФ.
В заключении Общественной палаты к принятому законопроекту по итогам проведения общественной экспертизы в октябре 2020 года отмечалось, что в целом концепция законопроекта поддерживается. При этом были обозначены замечания, касающиеся необходимости отражения непосредственно в самом законопроекте условий предоставления данных. Были также предложены меры для увеличению точности определения местоположения абонентов.