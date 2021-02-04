Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 февраляЯлтинская конференция, самый массовый митинг в СССР и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
22Быт советских студентов
13:38 (мск), источник: ТАСС

Законопроект Минцифры о тайне связи запрещает передачу содержания телефонных разговоров

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Доработанный Минцифры РФ законопроект о тайне связи, который выводит из-под нее данные о геолокации мобильных телефонов, сохраняет запрет на передачу содержания телефонных разговоров и сообщений третьим лицам без решения суда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Источник: Reuters

Ранее Минцифры разработало законопроект, который уточняет федеральный закон о связи в части тайны связи.

В частности, из-под охраны тайны связи предполагается вывести геолокацию конечного пользовательского оборудования абонента, чтобы доступ к местоположению абонента могли получать третьи лица без судебного решения только по запросу органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность.

Это, по мнению министерства, упростит поиск пропавших людей.

Новость
Как по номеру телефона узнать данные о владельце

Согласно действующему законодательству, сведения, подпадающие под тайну связи, могут выдаваться третьим лицам на основании решения суда. Без него доступ к таким сведениям есть только у отправителей и получателей информации или их уполномоченных представителей, если иное не предусмотрено другими федеральными законами.

«Доработанный Минцифры законопроект напрямую запрещает передачу содержания переговоров или сообщений, передаваемых с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения. Также исключены полномочия правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации», — отметили в министерстве.

При этом для ранее включенной в текст законопроекта нормы, предусматривающей возможность получения по запросу правоохранительных органов сведений о геолокации мобильных устройств, введено уточнение, что данные сведения могут предоставляться только с оборудования операторов связи, рассказали в Минцифры.

Читайте также
Данные о местоположении абонентов выведут из-под охраны тайны связи

Об обсуждении законопроекта

25 июня 2020 года директор АНО «Центр поиска пропавших людей» Григорий Сергеев на встрече президента России с членами Общественной палаты обратил внимание на затягивание сроков исполнения президентского поручения о принятии законопроекта, направленного на упрощение получения данных о геолокации мобильных устройств для оперативного поиска пропавших без вести людей. По итогам состоявшегося обсуждения президентом России было дано поручение правительству доработать проект, ранее подготовленный по инициативе членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.

Принятый 25 сентября 2019 года в первом чтении законопроект предусматривал возможность получения сведений о геолокации мобильных устройств без судебного решения по мотивированному запросу правоохранительных органов в порядке, установленном правительством РФ.

В заключении Общественной палаты к принятому законопроекту по итогам проведения общественной экспертизы в октябре 2020 года отмечалось, что в целом концепция законопроекта поддерживается. При этом были обозначены замечания, касающиеся необходимости отражения непосредственно в самом законопроекте условий предоставления данных. Были также предложены меры для увеличению точности определения местоположения абонентов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Она была первой женщиной в истории, удостоившейся главной премии Европейской киноакадемии
Субмарины, некогда наводившие ужас на американцев, сегодня не нужны нашему флоту
Синоптики предупредили россиян об аномальных холодах
Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату ЖКХ
В России снизились цены на сахар и стабилизировались на масло
В Германии Рейн вышел из берегов (фото, видео)
В соцсетях сравнивают мужскую и женскую стороны кровати
Не святой: кому на самом деле принадлежат мощи брата Христа
Hi-Tech
Самые странные идеи, на которых заработали миллионы Деньги не просто из воздуха, а зачастую — по глупости
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Популярные темы на «Детях»
Права ли была женщина или девочка? 212
Жара «Kids Fest» 212
Я не хочу взрослеть! 195
Маленький рост 120
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь