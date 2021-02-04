13:44 (мск), источник: ТАСС
Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса
Актриса пока останется в больнице.
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Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьезные улучшения состояния легких. Тест на коронавирус отрицательный. Алиса Бруновна пока остается в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная, и, если так будет продолжаться, ее скоро выпишут. Мы все очень этого ждем.
Фрейндлих проходит лечение в клинической больнице № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в