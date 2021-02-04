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13:44 (мск), источник: ТАСС

Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса

Актриса пока останется в больнице.

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Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которую госпитализировали в конце декабря, вылечилась от коронавирусной инфекции. Актриса пока остается в больнице, но при сохранении положительной динамики ее могут вскоре выписать, сообщили ТАСС в четверг в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова:

Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьезные улучшения состояния легких. Тест на коронавирус отрицательный. Алиса Бруновна пока остается в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная, и, если так будет продолжаться, ее скоро выпишут. Мы все очень этого ждем.

Фрейндлих проходит лечение в клинической больнице № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге, куда ее госпитализировали с диагнозом «коронавирус» 25 декабря. В течение месяца она находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку, 26 января стало известно, что ее перевели в лечебное отделение.

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