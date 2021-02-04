Пользователи соцсетей сравнивают мужскую и женскую стороны кровати

Пользовательница Twitter по имени Ханни Стайлс опубликовала пост с фотографиями, где показала свою сторону кровати и сторону своего бойфренда. Разница оказалась колоссальной, и такая картина была знакома многим.
Пост Ханни быстро стал вирусным и превратился во флешмоб. В комментариях другие пользователи также стали показывать похожие сравнения, и кое-что у этих фото оказалось одинаковым.
На большинстве снимков на мужской стороне кровати рядом с изголовьем была замечена бейсбольная бита. Причем стояла она возле подушки совершенно разных мужчин из разных стран мира.
На это обратили внимание и сами молодые люди, которые стали шутить, что бита помогает им лучше спать.