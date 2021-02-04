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13:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи соцсетей сравнивают мужскую и женскую стороны кровати

Кажется, у мужчин по всему миру есть общий секрет.

Пользовательница Twitter по имени Ханни Стайлс опубликовала пост с фотографиями, где показала свою сторону кровати и сторону своего бойфренда. Разница оказалась колоссальной, и такая картина была знакома многим.

Пост Ханни быстро стал вирусным и превратился во флешмоб. В комментариях другие пользователи также стали показывать похожие сравнения, и кое-что у этих фото оказалось одинаковым.

Моя сторона против его стороны (я жила в Мексике, поэтому я из параноиков)
Не могу перестать смеяться
Моя сторона кровати и сторона кровати моего пса
Поворот сюжета, с моей стороны больший беспорядок
Думаю, мне нужен пистолет, моя сторона кровати выглядит слишком женской.

На большинстве снимков на мужской стороне кровати рядом с изголовьем была замечена бейсбольная бита. Причем стояла она возле подушки совершенно разных мужчин из разных стран мира.

На это обратили внимание и сами молодые люди, которые стали шутить, что бита помогает им лучше спать.

Я чувствую, что на меня напали.
Это заставило меня смеяться больше, чем следовало бы, потому что посмотри …
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Екатерина Гура

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