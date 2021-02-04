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15:39 (мск), источник: Forbes

Швеция заявила о введении «ковидных паспортов» вслед за Данией

Швеция вслед за Данией планирует ввести «ковидные паспорта», сообщает Financial Times.

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Источник: AFP 2020

Власти страны намерены ввести такой документ к лету и в дальнейшем заниматься созданием единого международного стандарта для подобных «паспортов», чтобы возобновить международные путешествия.

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«Чтобы сертификаты работали на международном уровне, они должны быть признаны странами по всему миру. Именно поэтому Швеция активно работает над разработкой международного стандарта сертификатов», — заявила министр по социальным вопросам страны Лена Халленгрен.

Власти Швеции подчеркивают, что «ковидные паспорта» должно быть легко выдавать и контролировать.

Накануне Дания одной из первых в мире представила конкретный план введения «корона-паспортов». К лету каждый привитый датчанин сможет скачать документ о вакцинации на мобильное устройство и использовать его, например, в деловых поездках. Власти Дании рассчитывают, что это позволит постепенно открывать границы.

Ранее Всемирный туристический кризисный комитет, который входит во Всемирную туристическую организацию ООН, назвал «ковидные паспорта» необходимыми документами для возобновления международного туризма.

При этом чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам не требовать доказательств наличия иммунитета в качестве условия въезда в страну. Комитет пояснил, что.

Комитет пояснил, что влияние вакцин пока не изучено, а их доступность пока слишком ограничена, к тому же вакцинация не должна освобождать путешественников от соблюдения других мер снижения риска при поездках.

В России власти не считают нужным вводить «ковидные паспорта»: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что допустимо выдавать сертификаты о вакцинации, но «остальные придумки» могут вызвать раздражение населения. Вице-премьер Татьяна Голикова также считает, что введение дополнительных документов приведет к раздражению населения.

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Кроме того, это заставит людей воспринимать вакцинацию как принудительный процесс, добавила Голикова. «Еще раз хочу обратить внимание, особенно глав регионов, о нецелесообразности или даже вредности введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификатов», — заявила она, отметив, что ВОЗ приступила к формированию требований к международному цифровому сертификату вакцинации, и Россия будет участвовать в этой работе.

В России с 1 января есть возможность автоматически получить сертификат о сделанной прививке от COVID-19 через портал госуслуг.

При этом отдельные регионы все же решились на введение «ковидных паспортов». Так, губернатор Московской области заявил, что введет электронные сертификаты для жителей, прошедших вакцинацию от COVID-19. Цифровые «ковид-паспорта» будут выдавать в виде QR-кодов.

Власти Башкирии анонсировали введение «ковидных паспортов», но после критики Голиковой перенесли запуск проекта до тех пор, пока в регионе не будут вакцинированы 25% населения.

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