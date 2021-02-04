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19:00 (мск), источник: РБК

Боррель назвал вакцинацию недостаточным условием для поездок в ЕС

С учетом появления новых штаммов вируса лидеры ЕС решили пересмотреть критерии для поездок в Шенгенскую зону и ввести дополнительные меры предосторожности, заявил глава европейской дипломатии.

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Источник: AP 2020

Брюссель не считает вакцинацию от коронавируса достаточным условием для поездок в Евросоюз, заявил в интервью «Интерфаксу» верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, из-за появления новых штаммов вируса SARS-CoV-2 лидеры ЕС признали, что необходимо пересмотреть критерии для поездок в Евросоюз с учетом научных рекомендаций и ввести дополнительные меры предосторожности.

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Сейчас нельзя сказать, когда страны — члены ЕС решат открыть внешние границы объединения для необязательных поездок, добавил Боррель. «Потребуются дополнительные обсуждения в контексте дальнейшего развития пандемии. Одну вещь можно сказать наверняка — мы надеемся на скорейшее и безопасное открытие стран, экономик и границ и работаем над этим», — отметил глава европейской дипломатии.

2 февраля Совет ЕС пересмотрел ограничения на въезд в Шенгенскую зону из государств, не входящих в объединение. Теперь на территорию Евросоюза могут попасть граждане стран, где число новых случаев инфицирования не превышает 25 на 100 тыс. населения на протяжении 14 дней. Также страна должна проводить более 300 тестов на 100 тыс. жителей в течение семи дней, и число положительных результатов за этот период не должно превышать 4%. Таким образом, в списке государств, граждане которых могут въезжать в Шенгенскую зону, сейчас находятся Австралия, Новая Зеландия, Китай, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд, отмечает Би-би-си.

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В середине января премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать сертификат о вакцинации от коронавируса, который был бы признан всеми странами Евросоюза. По его словам, введение такого документа упростит поездки между странами сообщества. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ответ заявила, что странам-участникам предстоит обсудить этот вопрос с политической и юридической точек зрения, отметив, что документ представляет собой «медицинскую необходимость».

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предложение не поддержали. Комитет по чрезвычайным ситуациям указал, что доступ к вакцинам ограничен, а их влияние на передачу инфекции пока не известно. Кроме того, добавили в ВОЗ, если у путешественника и есть справка о вакцинации, это не освобождает его от соблюдения других мер по снижению риска распространения инфекции.

Некоторые государства все же решили открыть границы для иностранцев, которые сделали прививку от коронавируса. С 1 февраля те, у кого есть документ, подтверждающий вакцинацию, могут въехать в Грузию, при этом им не нужно соблюдать карантин.

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