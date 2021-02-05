10:53 (мск), источник: ТАСС Наука
Археологи обнаружили в горах Ингушетии стелу с неизученными петроглифами
Стелы детально изучат и введут в научный оборот.
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МАГАС, 4 февраля. /Корр. ТАСС Марем Местоева/. Стелу около 4 м в высоту с выбитыми на ней петроглифами обнаружили археологи в горах Ингушетии на территории средневекового башенного комплекса Анкоте. Об этом ТАСС рассказал заместитель руководителя Археологического центра им. Е. И. Крупнова Умалат Гадиев.
«Нашими сотрудниками при внеплановом выезде в горный Джейрахский район для обследования архитектурного комплекса Анкоте в черте поселка обнаружена группа из трех каменных стел. Самая высокая из них и наиболее сохранившаяся достигает почти 4 м в высоту, на лицевой стороне стел выбиты очень интересные по своему содержанию и наполнению
По его словам, композиция стел, вероятнее всего, относится к периоду, когда ингуши исповедовали язычество.
«Найденные нами петроглифы будут детально изучены и введены в научный оборот, они зафиксированы впервые. Конечно, непросто судить о функциональном назначении этих памятников, у ингушей стелы устанавливались не только над местом погребения людей, но и над пустыми могилами, если человек умирал на чужбине; либо в честь значительного события, примирения сторон, договора общественного значения. Конкретно данный памятник ранее не исследовался, это скорее всего объект периода язычества», — добавил собеседник ТАСС.
Средневековый башенный архитектурный