05:20 (мск), источник: Life.ru
Учёные назвали причины повторного заражения коронавирусом
Они рассмотрели случай, когда пациент заболел второй раз спустя четыре месяца после выписки.
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Медики из США, наблюдавшие за случаями повторного заражения коронавирусом, пришли к выводу, что они возникают на фоне снижения иммунитета или
Случаи, когда человек вновь заболевает ковидом, достаточно редки, поэтому учёные пока не пришли к однозначному выводу, является ли это действительно повторением болезни или обусловлено длительным присутствием вируса.
Специалисты из Медицинской школы Йельского университета рассмотрели случай, когда 40-летний мужчина заразился спустя четыре месяца после первого случая — и в этот период у него отсутствовали симптомы, а тесты показали отрицательный результат.
Впервые пациента госпитализировали в апреле 2020 года. У него было затруднено дыхание и имелся комплекс сопутствующих заболеваний: диабет, ожирение, недостаточная функция щитовидной железы. Во время лечения у больного развились осложнения — он заразился золотистым стафилококком, открылось желудочное кровотечение, появилась пневмония и почечная недостаточность. Однако мужчину удалось вылечить и выписать.
Однако через четыре месяца у него вновь оказался положительным тест на коронавирус и возобновились приступы удушья, с которыми он опять оказался в клинике. Во второй раз болезнь протекала легче, и через неделю пациента выписали.
Исследователи пришли к выводу, что у больного было два отдельных случая заражения, причём второй прошёл легче на фоне остаточного иммунитета после уже перенесённого коронавируса.