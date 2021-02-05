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10:09 (мск), источник: Ведомости

Эксперты из США назвали преимущество «Спутника V» против американских вакцин

Российская вакцина от коронавируса «Спутник», в отличие от аналогичных препаратов, произведенных американскими компаниями Pfizer и Moderna, не требует сверхнизких температур для хранения, что является ее основным преимуществом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления специалистов трех американских университетов.

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Источник: РИА "Новости"

«Из того, что я прочитал о вакцине, я понимаю, что ее можно хранить при температуре, которую поддерживает обычный холодильник. Это, разумеется, большое преимущество, поскольку позволяет доставить вакцину в те страны, где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре», — сказал руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвардского университета Дэниел Курицкис.

Он отметил, что «Спутник V» входит в число лекарств, которые в перспективе могут помочь окончательно справиться с пандемией коронавируса в мире. Он добавил, что российский препарат по своей эффективности сопоставим с вакцинами Pfizer и Moderna и превосходит разработки AstraZeneca и Johnson & Johnson.

«В третьей фазе испытаний ее эффективность, по всей видимости, составила 91,6%», — отметил, в свою очередь, инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете Дин Уинслоу, комментируя недавнюю публикацию о «Спутнике V» в научном журнале The Lancet. Он добавил, что показатель немного меньше, чем у американских вакцин (95%), но подтвердил тот факт, что российское лекарство проще хранить, так как это ДНК-вакцина, а не РНК. С ним согласился инфекционист из университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, температура хранения «Спутника V» составляет от +2 до +8 градусов Цельсия. Это позволяет хранить и транспортировать ее в обычном холодильнике без необходимости создания холодовой цепи. Вакцина компании Pfizer требует температуры не выше -70 градусов, Moderna — -20 градусов Цельсия.

«Спутник V», разработанный в центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По информации РФПИ, в настоящий момент препарат зарегистрирован также в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа.

Справка
Ответы на главные вопросы о вакцине «Спутник V»: эффективность, побочные эффекты, срок действияОтечественная вакцина считается одной из лучших в мире. Однако вопросы к ней остаются, поэтому мы решили максимально доступно ответить на них в этом материале.
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