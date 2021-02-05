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11:21 (мск), источник: Life.ru

Названы наиболее популярные хобби россиян

Часто любимое занятие пересекается с основной деятельностью человека.

Источник: Pexels/СС0

Спорт признан одним из самых любимых хобби россиян. Занятие им распространено среди представителей практически всех профессий. Такие данные получил сервис по поиску работы SuperJob, который провёл опрос почти 3,5 тысячи жителей страны.

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При этом наибольшее число спортсменов-любителей оказалось среди пиар-менеджеров. Более половины (51%) представителей этой профессии любят уделять свободное время спорту. Со значительным отставанием на втором и третьем месте идут директора (32%) и проектировщики (25%).

Другим наиболее распространённым хобби стало занятие, смежное с профессией респондента. Например, дизайнеры часто увлекаются рисованием, каждый четвёртый пиар-менеджер — фотографией, сметчики и проектировщики занимаются строительством (10% и 5% соответственно), а персональные водители обожают «копаться» в автомобилях (7%).

А вот офисные работники чаще в качестве хобби выбирают хендмейд: шитьё, вязание, вышивку, производство мыла и так далее. Особенно подобные хобби распространены в среде экономистов и менеджеров по продажам.

Ещё одним популярным направлением для занятий была названа музыка. Музыкантов-инструменталистов и вокалистов больше всего среди программистов (16%), дизайнеров (15%) и технологов (10%).

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