Утерянный в Антарктиде кошелек вернулся к хозяину через 53 года

91-летний житель Калифорнии Пол Гришем был не на шутку озадачен, когда ему вернули кошелек, потерянный 53 года назад в самой Антарктиде.
В молодости житель Сан-Диего служил метеорологом в ВМС США на антарктической станции Мак-Мердо на самом юге полуострова Хат-Пойнт острова Росса. Кошелек он потерял примерно в октябре 1967 года, сообщает San Diego Union-Tribune. Теперь на месте его бывшей службы принялись сносить старое здание станции и обнаружили сразу два утерянных кошелька.
В бумажнике Гришема сохранились военно-морское удостоверение, водительские права, налоговая декларация, рецепт домашнего калуа — популярного кофейного ликера, квитанции на денежные переводы жене и справка на случай действий в чрезвычайных ситуациях.
Второй найденный кошелек принадлежал еще одному работнику станции. К сожалению, его владелец Пол Ховард умер в 2016 году.