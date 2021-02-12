00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 12 февраля
Начало автопробега вокруг земного шара, первое использование пенициллина для лечения больного и другие события этого дня в истории.
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Сегодня отмечается Новый год по лунному календарю. Этот праздник также называют китайским Новым годом. В самой Поднебесной его именуют Чунь Цзэ, что означает «приход весны». Восточные мудрецы ведут сч ет времени с давних пор, и по их подсчетам наступает 4719 год. Восточный Новый год празднуют не один день. Праздник считается самым длительным, и в 2021 году он продлится до 27 февраля.
На этот же день в 2021 году выпадает буддийский Новый год — Сагаалган. В России его отмечают в Бурятии, Иркутской области, республике Алтай, Хакасии. День 12 февраля 2021 года для проведения торжества в Бурятии рассчитали буддийские священнослужители, он связан с наступлением первого новолуния в наступившем году. Фиксированных дат у праздника нет, иногда он приходится на начало весны. В разных странах дни новолуния могут не совпадать, поэтому ламы рассчитывают наступление нового года с учетом местности.
12 февраля 1864 года в Москве был открыт зоосад, организованный Императорским русским обществом акклиматизации животных и растений. Одним из главных инициаторов его создания стал профессор Московского университета Анатолий Петрович Богданов. Он называл зоосад «живым музеем на открытом воздухе».
К открытию зоосада в нем содержалось 134 экземпляра домашних животных, 153 экземпляра диких зверей и птиц и 7 экземпляров пресмыкающихся. Прежде всего создатели зоосада стремились показать родную природу, но были в зоопарке и экзотические животные — львы, ягуар, аллигатор, носорог, тигры и леопард.
В этот день в 1908 году в
Первым финишировал в Париже немецкий автомобиль «Протос» 11 июля, вторым 26 июля к финишу пришел американский экипаж. Но победителем была признана американская команда. Немецкий автогонщик был оштрафован на 15 дней в связи с тем, что его автомобиль после поломки был доставлен в Сиэтл по железной дороге. Во время пути все автомобили претерпели поломки.
12 февраля 1941 года для лечения больного был впервые применен антибиотик пенициллин. Первым пациентом стал 43-летний лондонский полицейский, умирающий
Однако спустя пять дней запас пенициллина стал уменьшаться: его количество было слишком мало для излечения. Болезнь возобновилась, и пациент умер. Тем не менее, было доказано положительное действие пенициллина при заражении крови. Спустя несколько месяцев, когда ученым удалось накопить достаточное количество средства, от этого заболевания был спасен 15-летний мальчик.
11 лет назад состоялось открытие XXI Олимпийских зимних игр в Ванкувере. Талисманами игр выступили вымышленный морской медведь Мига, бигфут Куатчи и «дух животных» Суми. Неофициальным талисманом был ванкуверский сурок Мукмук. Девизами стали строчки из гимна Канады: «С пылающими сердцами» из английской части песни и «Самых блестящих подвигов’из французской.