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День в истории: 12 февраляНачало автопробега вокруг земного шара, первое использование пенициллина для лечения больного и другие события
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00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 12 февраля

Начало автопробега вокруг земного шара, первое использование пенициллина для лечения больного и другие события этого дня в истории.

Источник: AP 2020

Новый год по лунному календарю

Сегодня отмечается Новый год по лунному календарю. Этот праздник также называют китайским Новым годом. В самой Поднебесной его именуют Чунь Цзэ, что означает «приход весны». Восточные мудрецы ведут сч ет времени с давних пор, и по их подсчетам наступает 4719 год. Восточный Новый год празднуют не один день. Праздник считается самым длительным, и в 2021 году он продлится до 27 февраля.

На этот же день в 2021 году выпадает буддийский Новый год — Сагаалган. В России его отмечают в Бурятии, Иркутской области, республике Алтай, Хакасии. День 12 февраля 2021 года для проведения торжества в Бурятии рассчитали буддийские священнослужители, он связан с наступлением первого новолуния в наступившем году. Фиксированных дат у праздника нет, иногда он приходится на начало весны. В разных странах дни новолуния могут не совпадать, поэтому ламы рассчитывают наступление нового года с учетом местности.

Открытие Московского зоопарка

12 февраля 1864 года в Москве был открыт зоосад, организованный Императорским русским обществом акклиматизации животных и растений. Одним из главных инициаторов его создания стал профессор Московского университета Анатолий Петрович Богданов. Он называл зоосад «живым музеем на открытом воздухе».

К открытию зоосада в нем содержалось 134 экземпляра домашних животных, 153 экземпляра диких зверей и птиц и 7 экземпляров пресмыкающихся. Прежде всего создатели зоосада стремились показать родную природу, но были в зоопарке и экзотические животные — львы, ягуар, аллигатор, носорог, тигры и леопард.

Старт автогонок вокруг земного шара

В этот день в 1908 году в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара. Автопробег назывался «Нью-Йорк — Париж без помощи парохода» и стартовал в день рождения Линкольна с площади Таймс-сквер. В нем участвовали девять автомобилей из Америки, Франции, Италии, Германии. Автогонки прошли по маршруту Нью-Йорк — Аляска — Сиэтл — Владивосток — Иркутск — Ачинск — Томск, далее по тракту через Россию в Европу.

Первым финишировал в Париже немецкий автомобиль «Протос» 11 июля, вторым 26 июля к финишу пришел американский экипаж. Но победителем была признана американская команда. Немецкий автогонщик был оштрафован на 15 дней в связи с тем, что его автомобиль после поломки был доставлен в Сиэтл по железной дороге. Во время пути все автомобили претерпели поломки.

Первое использование пенициллина для лечения

12 февраля 1941 года для лечения больного был впервые применен антибиотик пенициллин. Первым пациентом стал 43-летний лондонский полицейский, умирающий из-за заражения крови. Пенициллин был введен ему внутривенно. Состояние больного постепенно начало улучшаться.

Однако спустя пять дней запас пенициллина стал уменьшаться: его количество было слишком мало для излечения. Болезнь возобновилась, и пациент умер. Тем не менее, было доказано положительное действие пенициллина при заражении крови. Спустя несколько месяцев, когда ученым удалось накопить достаточное количество средства, от этого заболевания был спасен 15-летний мальчик.

Источник: AP 2020

Открытие XXI зимних Олимпийских игр

11 лет назад состоялось открытие XXI Олимпийских зимних игр в Ванкувере. Талисманами игр выступили вымышленный морской медведь Мига, бигфут Куатчи и «дух животных» Суми. Неофициальным талисманом был ванкуверский сурок Мукмук. Девизами стали строчки из гимна Канады: «С пылающими сердцами» из английской части песни и «Самых блестящих подвигов’из французской.

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