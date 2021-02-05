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13:43 (мск), источник: ТАСС Наука

Россияне смогут увидеть соединение планет

Астрономическое явление в небе появится четыре раза за месяц.

Источник: Reuters

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Россияне в феврале смогут четыре раза наблюдать на небе во время рассвета соединение планет, наилучшая видимость этого астрономического явления может быть в южных регионах России, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

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«В году происходят подобные явления достаточно часто, когда те или иные планеты находят соединение относительно Земли. Четыре соединения только в этом месяце. За год обычно происходит 19 соединений, — сказал Железнов. — Регион для наблюдения не так важен. Но чем южнее, тем лучше, мне так кажется. Явления можно увидеть на любой территории на рассветной зорьке».

Первое в этом месяце соединение планет — Венеры с Сатурном — произойдет 6 февраля. Соединение двух наиболее ярких планет Солнечной системы — Венеры с Юпитером — ожидается 11 февраля, они будут находиться в интервале около 0,4 градуса (чуть меньше диаметра Луны) во время этого сближения. Меркурий с Венерой сблизятся 10 февраля в интервале около 5 градусов, Меркурий с Юпитером — 15 февраля.

По словам Железнова, в настоящее время сложились неблагоприятные условия для наблюдений за планетами:

Сейчас такая ситуация, что практически все планеты, кроме Марса и Урана, находятся около Солнца, то есть они как бы «спрятались и ушли». Такое локальное явление. Даже если где-то будет прохождение, то мы его толком не увидим, потому что Солнце встает вместе с планетами, — рассказал астроном. — Но если есть большое желание увидеть, то надо на рассвете подняться куда-нибудь на гору, где есть открытый горизонт на восточную сторону, и сразу перед восходом Солнца эти планеты поднимутся.

Ученый напомнил, что Меркурий и Венера — внутренние планеты, которые находятся между Солнцем и Землей. Меркурий перемещается быстрее других планет и облетает Солнце всего за 88 земных суток.

«Остальные планеты движутся медленнее. Земля движется быстро по сравнению с внешними планетами. Венера — внутренняя планета, Юпитер — внешняя, она находится за орбитой. Если они будут находиться по одну сторону Земли, то, естественно, когда-нибудь они соединятся относительно нас, выстроятся в одну линию. Поскольку Венера находится ближе к Солнцу, чем Земля, то это соединение будет около Солнца», — добавил сотрудник института.

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