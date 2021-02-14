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День в истории: 14 февраляДень святого Валентина, трагедия в "Трансвааль-парке", создание YouTube и другие события в истории, произошедшие в этот день
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00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 14 февраля

День святого Валентина, трагедия в «Трансвааль-парке», создание YouTube и другие события в истории, произошедшие в этот день.

День святого Валентина

14 февраля во многих странах мира традиционно отмечается День святого Валентина, который также называют Днем всех влюбленных.

Согласно легенде, в 269 году римский император Клавдий II запретил своим воинам вступать в брак, чтобы сохранить их боевой дух. Однако полевой врач и священник Валентин в тайне все-таки венчал всех желающих, за что был схвачен и казнен. По преданию, перед своей смертью он написал прощальное письмо девушке, в которую был влюблен — отсюда и пошла традиция в этот день писать друг другу «валентинки». Впоследствии как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. В Западной Европе День святого Валентина широко отмечается с XIII века, в США — с 1777 года.

В России введен григорианский календарь («новый» стиль)

После 31 января 1918 года в России сразу наступил день 14 февраля — в стране был введен календарь «нового» стиля (григорианский), а потому период с 1 по 13 февраля просто потерялся. Переход на новый календарь с поправкой в 13 суток был одобрен 24 января 1918 года декретом СНК РСФСР. Начиная с 14 февраля 1918 года все события и документы, относящиеся к периоду до 1 февраля 1918 года, датируются по юлианскому календарю («старый» стиль), с 1 февраля 1918 года — по григорианскому («новый» стиль). Иногда в документах могут быть указаны сразу две даты, при этом «старый» стиль указывается рядом в скобках.

Источник: AP 2020

Открылись VI зимние Олимпийские игры в Осло (Норвегия)

14 февраля 1952 года в норвежской столице Осло открылась зимняя Олимпиада. Впервые в истории зимних Игр они проводились не в маленьком курортном городке, а в большом мегаполисе, еще и расположенном на морском побережье.

В VI зимних Олимпийских играх приняли участие 694 спортсмена из 30 стран. Впервые в зимней Олимпиаде приняли участие спортсмены из Новой Зеландии и Португалии. В неофициальном общекомандном зачете победу одержали норвежцы — 16 медалей (7 золотых), на втором оказалась команда США — 11 медалей (4 золотых), на третьем — Финляндия — 9 наград (3 золота).

Источник: РИА "Новости"

Казнь Андрея Чикатило

В этот день в 1994 году в Новочеркасской тюрьме в Ростовской области в возрасте 57 лет был расстрелян самый известный советский серийный маньяк Андрей Чикатило. В период с 1982 по 1990 годы он с особой жестокостью убил не менее 43 человек (женщины, подростки и дети) в различных регионах СССР, преимущественно в Ростовской области. По решению суда он был признан вменяемым и приговорен к смертной казни.

Источник: РИА "Новости"

Трагедия в «Трансвааль-парке» в Москве

14 февраля 2004 года в развлекательном комплексе «Трансвааль-парк» на юго-западе Москвы обрушилась кровля аквапарка. В тот момент в здании находилось около 1300 человек. Из-за обрушившегося железного купола погибло 28 человек, в том числе 8 детей, травмы различной степени тяжести получили 193 человека. К тому моменту развлекательный комплексе проработал лишь два года.

Расследование причин трагедии продолжалось больше 20 месяцев. В декабре 2005 года было вынесено решение суда, по которому виновником трагедии был признан архитектор Нодар Канчели. Сегодня на месте трагедии построена часовня.

Источник: AFP 2020

Создан сервис YouTube

14 февраля 2005 года в Сан-Бруно, Калифорния (США), предприниматели Стив Чен, Чад Херли и Джавед Карим основали YouTube — самый популярный видеохостинг в мире. Они использовали технологию Flash Video, позволяющую получить хорошее качество записи при небольшом объеме передаваемых данных.

Самым первым видео, загруженным на YouTube, стал 18-секундный любительский ролик Джаведа Карима, записанный в зоопарке Сан-Диего. Он был размещен на сервисе 23 апреля 2005 года. Русскоязычная версия сервиса была запущена 14 ноября 2007 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
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