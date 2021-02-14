00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 14 февраля
День святого Валентина, трагедия в «Трансвааль-парке», создание YouTube и другие события в истории, произошедшие в этот день.
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14 февраля во многих странах мира традиционно отмечается День святого Валентина, который также называют Днем всех влюбленных.
Согласно легенде, в 269 году римский император Клавдий II запретил своим воинам вступать в брак, чтобы сохранить их боевой дух. Однако полевой врач и священник Валентин в тайне
После 31 января 1918 года в России сразу наступил день 14 февраля — в стране был введен календарь «нового» стиля (григорианский), а потому период с 1 по 13 февраля просто потерялся. Переход на новый календарь с поправкой в 13 суток был одобрен 24 января 1918 года декретом СНК РСФСР. Начиная с 14 февраля 1918 года все события и документы, относящиеся к периоду до 1 февраля 1918 года, датируются по юлианскому календарю («старый» стиль), с 1 февраля 1918 года — по григорианскому («новый» стиль). Иногда в документах могут быть указаны сразу две даты, при этом «старый» стиль указывается рядом в скобках.
14 февраля 1952 года в норвежской столице Осло открылась зимняя Олимпиада. Впервые в истории зимних Игр они проводились не в маленьком курортном городке, а в большом мегаполисе, еще и расположенном на морском побережье.
В VI зимних Олимпийских играх приняли участие 694 спортсмена из 30 стран. Впервые в зимней Олимпиаде приняли участие спортсмены из Новой Зеландии и Португалии. В неофициальном общекомандном зачете победу одержали норвежцы — 16 медалей (7 золотых), на втором оказалась команда США — 11 медалей (4 золотых), на третьем — Финляндия — 9 наград (3 золота).
В этот день в 1994 году в Новочеркасской тюрьме в Ростовской области в возрасте 57 лет был расстрелян самый известный советский серийный маньяк Андрей Чикатило. В период с 1982 по 1990 годы он с особой жестокостью убил не менее 43 человек (женщины, подростки и дети) в различных регионах СССР, преимущественно в Ростовской области. По решению суда он был признан вменяемым и приговорен к смертной казни.
14 февраля 2004 года в развлекательном комплексе «Трансвааль-парк» на
Расследование причин трагедии продолжалось больше 20 месяцев. В декабре 2005 года было вынесено решение суда, по которому виновником трагедии был признан архитектор Нодар Канчели. Сегодня на месте трагедии построена часовня.
14 февраля 2005 года в
Самым первым видео, загруженным на YouTube, стал 18-секундный любительский ролик Джаведа Карима, записанный в зоопарке