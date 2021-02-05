Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля повысят социальные выплаты Кто станет получать больше
Фоторепортажи
21Скончался Василий Лановой
28Инаугурации прошлого
15:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Сгоревший дотла» австралийский остров покрылся зеленью (фото)

Природа медленно возвращается к жизни.

Австралийский фотограф Питер Мейер создал невероятный цикл фотографий о восстанавливающейся природе острова Фрейзер у восточного побережья Австралии.

Остров протяженностью 120 км изобилует скалистыми мысами, похожими на башни зрелищными скалами, живописными ручьями, разноцветным песком и фантастическими панорамными видами. Здесь же находится больше сотни пресноводных озер, которые считаются одними из самых чистых в мире.

В 2020 году остров столкнулся с природной катастрофой: лесные пожары, охватившие значительную часть Австралии, сожгли на Фрейзере более половины растительности. Но природа начала понемногу восстанавливаться, и Мейер, который изучает остров уже 25 лет, создал впечатляющую хронику возрождения.

Первыми после пожаров начали восстанавливаться папоротники и эвкалиптовые деревья, пепел для которых служит удобрением. Другие растения пострадали от огня сильнее, но фотограф надеется, что они все же смогут вернуться к жизни.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Суд оштрафовал «Норникель» на рекордные 146 млрд рублей
Бывшего главу ПФР уволили из Минфина по сокращению
В России предложили ввести новый вид кредита
Российский вратарь отправил соперника в нокаут
Художница-самоучка нарисовала шедевры на ракушках (фото)
В Сети показали, как выглядит настоящее яйцо-«киндер-сюрприз»
Hi-Tech
Мы потестили самый уникальный ноут за 330 тысяч. Рассказываем Можно купить в России прямо сейчас
Горячие темы на Авто
Алексей конечно ТИТАН. Одним своим "последним" словом он просто убил, фигурально разумеется всю эту камарилью. 878
Вы в стране Советской жили... что вы ели? что вы пили? 583
А правда, что цены на квартиры в Санкт-Петербурге сравнялись с Московскими? 317
Пляши польку Матвеев, письмо тебе пришло ! 246
Кино
Ходченкова, Собчак с мужем, Табаков на показе фильма Литвиновой Премьеру драмы «Северный ветер» посетили главные звезды российской киноиндустрии
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Gnezdo.ru
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
Группа «На-На» 30 лет спустя: фото
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Леди
Поклонники перестали узнавать 51-летнюю Татьяну Буланову В сети считают, что певица чрезмерно увлеклась пластикой
Новости партнеров
С виду обычная землянка, а внутри скрывается дворец (фото)
"Похожа на куклу": внешность 71-летней Пугачевой раскритиковали
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
Как вылечить ковид дома: рекомендации доктора Мясникова
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь