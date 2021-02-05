15:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Сгоревший дотла» австралийский остров покрылся зеленью (фото)
Природа медленно возвращается к жизни.
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Австралийский фотограф Питер Мейер создал невероятный цикл фотографий о восстанавливающейся природе острова Фрейзер у восточного побережья Австралии.
Остров протяженностью 120 км изобилует скалистыми мысами, похожими на башни зрелищными скалами, живописными ручьями, разноцветным песком и фантастическими панорамными видами. Здесь же находится больше сотни пресноводных озер, которые считаются одними из самых чистых в мире.
В 2020 году остров столкнулся с природной катастрофой: лесные пожары, охватившие значительную часть Австралии, сожгли на Фрейзере более половины растительности. Но природа начала понемногу восстанавливаться, и Мейер, который изучает остров уже 25 лет, создал впечатляющую хронику возрождения.
Первыми после пожаров начали восстанавливаться папоротники и эвкалиптовые деревья, пепел для которых служит удобрением. Другие растения пострадали от огня сильнее, но фотограф надеется, что они все же смогут вернуться к жизни.
Анна Лысенко