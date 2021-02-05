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18:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

Породистая корова продана на аукционе в Англии за 360 тыс. долларов

Породистая телка по кличке Пош Спайс, названная так в честь одной из участниц группы Spice Girls, продана на аукционе в английском графстве Шорпшир за 262 тыс. фунтов стерлингов (около 360 тыс. долларов).

Дороговизна коровы обусловлена ее необычной породой «Лимузин», но даже для заводчиков такая цена стала неожиданностью. Последний ценовой рекорд на этот вид был зафиксирован в 2014 году, когда тёлка была продана ровно в два раза дешевле — за 131,2 тыс. фунтов.

Фермер Кристин Уильямс, продавшая Пош Спайс, сказала, что вырученные деньги сродни выигрышу в лотерею.

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По ее словам, покупатель по достоинству оценил умную и стильную однолетку с мощной харизмой.

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По словам Уильямс, называть коров именами участниц группы Spice Girls стало уже своеобразной традицией.

Маму Пош Спайс (в группе это было сценическим именем Виктории Бэкхем) звали Джинджер Спайс (сценическое имя Джери Холлиуэлл).

Фермер рассказывает, что Джинджер Спайс была феноменальной красавицей и три раза завоевывала главный приз на знаменитой выставке коров в шотландском Балморале.

Когда у нее родилась телочка, говорят заводчики, сразу стало ясно, что она будет не менее красивой, а значит можно выбрать еще одно имя из некогда популярной группы.

«Я влюбилась в нее, как только увидела», — говорит Уильямс о Пош Спайс.

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