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День в истории: 8 февраля
День российской науки, дуэль между Пушкиным и Дантесом, открытие зимней Олимпиады в
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8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента РФ от 7 июня 1999 года «в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».
Российская академия наук (РАН) была создана 8 февраля 1724 года по распоряжению Петра I указом правительствующего Сената. Воссоздана указом президента РФ от 21 ноября 1991 года как высшее научное учреждение России.
В советское время День науки отмечался в третье воскресенье апреля. Это было связано с тем, что в период между 18 и 25 апреля 1918 года Владимир Ленин составил «Набросок плана
Впервые собака была задействована 8 февраля 1816 года в английском графстве Абердиншир (на
В России для выполнения специальных задач собаки стали применяться в середине XIX века — сначала в пограничной страже, затем и в полиции. Так, собаки сослужили добрую службу в обороне Гагр в ходе Кавказской войны (1817−1864). А регулярное применение дрессированных собак в полицейской практике было впервые введено в 1899 году в бельгийском Генте.
Дуэль на пистолетах между великим русским поэтом Александром Пушкиным и поручиком бароном Жоржем де Геккерном (Дантесом) состоялась 8 февраля 1837 года на окраине
Дантес пользовался успехом у женщин, ему приписывалось много романов. Ходили слухи о взаимности чувств Натальи Пушкиной к молодому офицеру, и о том, что Дантес уже добился победы.
Условия дуэли были смертельными и не оставляли шанса уцелеть обоим противникам, они должны были стреляться с расстояния двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять шагов, стрелять разрешалось с любого расстояния на пути к барьеру. Секундантом Пушкина был его лицейский товарищ подполковник К. К. Данзас, а секундантом Дантеса — сотрудник французского посольства виконт д’Аршиак.
Пушкин был смертельно ранен в живот. Ответным выстрелом он ранил Дантеса в правую руку. С места дуэли поэта привезли домой, где он в мучениях прожил два дня. Несмотря на усилия врачей, он скончался 10 февраля 1837 года от перитонита.
Сэмюэл Морзе, американский художник и первый президент Национальной Академии рисования, не имел глубоких знаний по электротехнике, и, пользуясь подручными приспособлениями, десять лет трудился над созданием телеграфного аппарата. Его работы увенчались успехом. В 1837 году он впервые продемонстрировал телеграф на специально смонтированной линии длиной в 500 метров. Однако переданная и принятая телеграмма оказалась нечитаемой.
8 февраля 1838 года в здании
Система поясного счета времени была введена в России 8 февраля 1919 года. Декретом Совнаркома страна была разделена на 11 часовых поясов, со второго по двенадцатый.
В 1917 году Временным правительством было введено летнее время. С 1931 года в России действовало декретное время, которое на один час опережает поясное время. С 1981 года дополнительно к декретному времени на летний период действовал перевод стрелок на один час вперед.
В 1991 году декретное время было отменено, но через несколько месяцев восстановлено, а в 1992 году возвращен режим «летнего времени». Но 3 июня 2011 года президент РФ подписал «Закон об исчислении времени» — об отмене перевода стрелок: после перехода на летнее время 27 марта 2011 года Россия должна жить только по летнему времени, которое опережает поясное на 1 или 2 часа в зависимости от региона.
Международная система поясного времени основана на условном разделении поверхности земного шара на 24 часовых пояса. На каждый пояс отводится 15 градусов. За нулевой принят Гринвичский меридиан.
8 февраля 2002 года открылись XIX зимние Олимпийские игры в
В Играх приняли участие 2399 спортсменов из 77 стран мира. В программу были включены 15 видов спорта: биатлон, бобслей, керлинг, сноубординг, лыжные гонки и двоеборье, фристайл, санный, конькобежный и горнолыжный спорт,
Завершились Игры 24 февраля 2002 года. В неофициальном командном зачете первое место заняла сборная Норвегии, завоевавшая 25 медалей (13 золотых), второе — команда Германии, завоевавшая 36 медалей (12 золотых) и третьими стали американцы — 34 медали (10 золотых). Российская сборная не смогла пробиться в тройку лидеров и заняла пятое место — 13 медалей (5 золотых).