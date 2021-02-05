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19:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители Сиднея нашли на пляже живые «пластиковые бутылки» (фото)

Они оказались активными и ядовитыми.

В начале февраля на пляже в Сиднее появились странные голубые кучи «мусора», которые местные жители сразу приняли за пластиковые бутылки. Однако людей ждал сюрприз — «пластик» оказался живыми морскими существами, похожими на голубых медуз.

Профессор морской экологии университета Южного Уэльса Эмма Джонстон объяснила, что причудливые существа на пляже — это физалии или португальский кораблик. Она тоже нашла их на побережье, сняла на камеру и опубликовала в Twitter.

В своем посте Джонстон уточнила, что физалии являются ядовитыми, и хоть их яд для человека не смертелен, он может вызвать сильные ожоги и болевые ощущения, а потому к живым «бутылкам» лучше не прикасаться.

Профессор добавила, что для восточного Сиднея нашествие португальских корабликов — очень редкое явление, так как обычно они обитают у северных берегов Австралии. Джонстон предположила, что физалии могли попасть в этот район из-за сильных ветров.

Екатерина Гура

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