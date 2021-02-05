Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
Фоторепортажи
26Объявлен шорт-лист студенческого и молодежного конкурса Sony
10Джо Байден вступил в должность президента США
20:35 (мск), источник: Forbes

Bloomberg: РФПИ и компания Потанина обсуждают испытание комбинации вакцин c китайской CanSino

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил с китайской фармкомпанией CanSino и российской «Петровакс Фарм» (входит в группу «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина) предварительное соглашение о проведении в России клинических испытаний комбинации своих вакцин от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

По их словам, в ходе исследования вторую инъекцию российской вакцины «Спутник V» заменят на прививку препаратом, который производит CanSino. Клинические испытания должны показать, может ли введение двух разных вакцин лучше защитить от новых штаммов COVID-19.

Кроме того, возможность вводить разные препараты позволит снизить нагрузку на отдельных производителей, которые сталкиваются с трудностями при поставке вакцин, отмечает Bloomberg.

Точный план, по словам собеседников агентства, должен быть анонсирован в феврале. Представители РФПИ, CanSino и «Петровакс Фарм» отказались от комментариев.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее заявлял, что в ближайшее время будет объявлено о сотрудничестве с «крупнейшим производителем вакцин Китая» по разработке и изучению вакцин против коронавируса.

CanSino Biologics занимается исследованиями, производством и коммерциализацией инновационных вакцин для Китая и внешнего рынка. На сегодняшний день компания разработала 16 вакцин, в том числе вакцину против вируса Эбола, сообщается на сайте компании.

«Петровакс Фарм» выступает партнером CanSino в российских исследованиях созданной компанией вакцины от COVID-19. Промежуточные данные об эффективности препарата компания собирается обнародовать до китайского Нового года 12 февраля, пишет Bloomberg.

Это не первый случай, когда разработчики проводят совместные исследования вакцин. Накануне Оксфордский университет сообщил о начале набора добровольцев для проведения клинических испытаний вакцин от Pfizer и AstraZeneca. На следующей неделе в Азербайджане и некоторых странах Ближнего Востока начнутся испытания комбинации вакцины AstraZeneca с российским «Спутник V».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как порт Владивостока достался Михаилу Рабиновичу и при чем тут «Росатом» и друг Путина
Почему миллиардер Светаков распродает активы и на что тратит деньги
Россия высылает сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии
В России предложили ввести новый вид кредита
Бывшего главу ПФР уволили из Минфина по сокращению
Мантуров: в России достаточно лекарств от коронавируса
Жители Сиднея нашли на пляже живые «пластиковые бутылки» (фото)
Популярные пляжи Бали утонули в мусоре (фото)
Впечатляющую мурмурацию показали в замедленной съемке
Здоровье
Эксперт назвал причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19 Дело в предыдущих болезнях.
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
10 бездарных актрис, которых не любят зрители
Наконец о пенсионерах подумали. Ожидает их вот что
"Сюрприз" для водителей с 1 апреля
Леди
Поклонники перестали узнавать 51-летнюю Татьяну Буланову В сети считают, что певица чрезмерно увлеклась пластикой
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь