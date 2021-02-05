Bloomberg: РФПИ и компания Потанина обсуждают испытание комбинации вакцин c китайской CanSino

По их словам, в ходе исследования вторую инъекцию российской вакцины «Спутник V» заменят на прививку препаратом, который производит CanSino. Клинические испытания должны показать, может ли введение двух разных вакцин лучше защитить от новых штаммов COVID-19.
Кроме того, возможность вводить разные препараты позволит снизить нагрузку на отдельных производителей, которые сталкиваются с трудностями при поставке вакцин, отмечает Bloomberg.
Точный план, по словам собеседников агентства, должен быть анонсирован в феврале. Представители РФПИ, CanSino и «Петровакс Фарм» отказались от комментариев.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее заявлял, что в ближайшее время будет объявлено о сотрудничестве с «крупнейшим производителем вакцин Китая» по разработке и изучению вакцин против коронавируса.
CanSino Biologics занимается исследованиями, производством и коммерциализацией инновационных вакцин для Китая и внешнего рынка. На сегодняшний день компания разработала 16 вакцин, в том числе вакцину против вируса Эбола, сообщается на сайте компании.
«Петровакс Фарм» выступает партнером CanSino в российских исследованиях созданной компанией вакцины от COVID-19. Промежуточные данные об эффективности препарата компания собирается обнародовать до китайского Нового года 12 февраля, пишет Bloomberg.
Это не первый случай, когда разработчики проводят совместные исследования вакцин. Накануне Оксфордский университет сообщил о начале набора добровольцев для проведения клинических испытаний вакцин от Pfizer и AstraZeneca. На следующей неделе в Азербайджане и некоторых странах Ближнего Востока начнутся испытания комбинации вакцины AstraZeneca с российским «Спутник V».