5 февраля, источник: Lenta.Ru
Создано повышающее в десять раз эффективность вакцин от COVID-19 вещество
Американские ученые из компании ElicioTherapeutics создали
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Созданное соединение
Проведенные эксперименты на мышах показали, что при их иммунизации вакциной с содержанием
Исследователи полагают, что добавление адъюванта
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что количество привившихся от COVID-19 в мире превысило число заразившихся. Количество прививок стало больше количества зарегистрированных случаев инфекции. При этом он добавил, что почти 130 стран с населением 2,5 миллиарда человек еще не приняли даже однократную партию доз вакцины.
2 февраля в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.
Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших