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5 февраля, источник: Lenta.Ru

Создано повышающее в десять раз эффективность вакцин от COVID-19 вещество

Американские ученые из компании ElicioTherapeutics создали вещество-адъювант, повышающее эффективность вакцин от COVID-19. Результаты исследований опубликованы в журнале Science Advances.

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Источник: AP 2020

Созданное соединение AMP-CpG доставляет антиген вакцины напрямую в лимфатические узлы, где вырабатываются антитела. Это позволяет снизить дозировку вакцин от коронавируса в десять раз, сохраняя при этом прежний уровень защиты.

Проведенные эксперименты на мышах показали, что при их иммунизации вакциной с содержанием AMP-CpG, их Т-клеточный иммунный ответ был более чем в 25 раз выше, чем у мышей, которым вводили тот же вакцинный антиген со стандартными клиническими квасцами в качестве адъюванта.

Исследователи полагают, что добавление адъюванта AMP-CpG позволит существенно снизить дозу вакцин от коронавируса, что позволит вакцинировать больше людей по всему миру. Также выяснилось, что он вызывает более высокий иммунитет, нежели альтернативные варианты.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что количество привившихся от COVID-19 в мире превысило число заразившихся. Количество прививок стало больше количества зарегистрированных случаев инфекции. При этом он добавил, что почти 130 стран с населением 2,5 миллиарда человек еще не приняли даже однократную партию доз вакцины.

2 февраля в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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