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09:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Оценена вероятность третьей волны COVID-19 в России весной

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал РИА Новости, что вероятность третьей волны в апреле все еще остается.

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Источник: AP 2020

«Прогнозируется также третья волна, которая начнется в середине весны. Пик третьей волны будет меньше, чем две предыдущие, так как уже существенная часть населения переболела. Есть возможность нивелировать следующую волну, если около 70 процентов населения будут привиты», — сказал Тавадян.

Однако доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал третью волну коронавируса в России только осенью 2021 года.

Ранее Тавадян заявил, что Россия уже преодолела плато по зараженности COVID-19. По его словам, текущую ситуацию можно оценить как позитивно-стабильную, в 68 регионах отмечается угасание скорости распространения коронавируса. На данный момент самый благоприятный показатель по угасанию пандемии наблюдается в Москве.

22 января заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что в России наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, однако небольшие подъемы все еще возможны. Она указала, что можно осторожно говорить о стабилизации ситуации, но говорить о победе над COVID-19 пока рано.

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