В ВОЗ сообщили о снижении темпов распространения коронавируса

«Мы действительно наблюдаем снижение числа выявляемых случаев заражения в день и это действительно хорошие новости. Это происходит за счет целого ряда факторов и в первую очередь за счет мер, которые применяют страны для того, чтобы прерывать цепочки передачи вируса и не допускать инфицирования других людей», — отметила она.
Большую роль, по ее словам, также играют действия государства по информированию населения о необходимых мерах для защиты от заражения, подготовка медработников и усилия в рамках кампаний вакцинации населения.
Керкховен настоятельно призвала страны, в которых число заболевших снижается, продолжать соблюдать меры по борьбе с пандемией. По ее словам, они сейчас проходят критический этап.
То же самое относится к людям, подчеркнула эксперт: они должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, следить за чистотой рук, проветривать помещения, избегать людных мест.
«Все эти меры замедляют передачу вируса и все их необходимо продолжать соблюдать», — заявила она.
В начале недели глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что снижение числа заболевших в мире говорит о том, что вирусом можно управлять. «Это показывает, что мы можем предотвратить инфицирование и спасти жизни, если продолжим соблюдать уже проверенные меры по охране здоровья общества», — считает он.
Глава ВОЗ напомнил, что заболеваемость COVID-19 уже показывала снижение, однако тогда страны слишком быстро снимали ограничения, а люди ослабляли бдительность.
По данным ВОЗ, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 104,3 млн, умерли 2,2 млн. Последнее снижение ежедневно выявляемых заболевших началось с первой половины января: сначала этот показатель опустился ниже 700 тыс., затем ниже 600 тыс. и далее ниже 500 тыс.