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10:06 (мск), источник: РБК

В ВОЗ сообщили о снижении темпов распространения коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают замедление темпов распространения коронавируса, но при этом считают необходимым продолжать соблюдать меры профилактики заражения. Об этом заявила на брифинге организации эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен.

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Источник: Reuters

«Мы действительно наблюдаем снижение числа выявляемых случаев заражения в день и это действительно хорошие новости. Это происходит за счет целого ряда факторов и в первую очередь за счет мер, которые применяют страны для того, чтобы прерывать цепочки передачи вируса и не допускать инфицирования других людей», — отметила она.

Большую роль, по ее словам, также играют действия государства по информированию населения о необходимых мерах для защиты от заражения, подготовка медработников и усилия в рамках кампаний вакцинации населения.

Керкховен настоятельно призвала страны, в которых число заболевших снижается, продолжать соблюдать меры по борьбе с пандемией. По ее словам, они сейчас проходят критический этап.

То же самое относится к людям, подчеркнула эксперт: они должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, следить за чистотой рук, проветривать помещения, избегать людных мест.

«Все эти меры замедляют передачу вируса и все их необходимо продолжать соблюдать», — заявила она.

В начале недели глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что снижение числа заболевших в мире говорит о том, что вирусом можно управлять. «Это показывает, что мы можем предотвратить инфицирование и спасти жизни, если продолжим соблюдать уже проверенные меры по охране здоровья общества», — считает он.

Глава ВОЗ напомнил, что заболеваемость COVID-19 уже показывала снижение, однако тогда страны слишком быстро снимали ограничения, а люди ослабляли бдительность.

По данным ВОЗ, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 104,3 млн, умерли 2,2 млн. Последнее снижение ежедневно выявляемых заболевших началось с первой половины января: сначала этот показатель опустился ниже 700 тыс., затем ниже 600 тыс. и далее ниже 500 тыс.

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