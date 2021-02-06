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14:11 (мск), источник: ТАСС

Разработчик экспериментально проверит действие «Спутника V» против новых штаммов вируса

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Специалисты Центра им. Гамалеи экспериментально проверят эффективность вакцины «Спутник V» против различных новых штаммов коронавируса. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1».

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Источник: РИА "Новости"

«Стоит задача в ближайшее время экспериментально проверить сыворотку, полученную от вакцинированных людей “Спутником V”, в отношении вируса нейтрализации по отношению к этим штаммам», — рассказал ученый.

Ранее Гинцбург сообщил, что ученые центра занимаются разработкой технологии, которая позволит ускоренно создавать вакцины от коронавируса в случае быстрых изменений в геноме возбудителя инфекции.

Региональные штаммы

Власти ЮАР 21 декабря прошлого года объявили, что осенью на юге страны была обнаружена новая форма коронавируса. Вирус, получивший маркировку 501Y.V2 или B1.351, вызвал в республике вторую волну эпидемии, пик которой пришелся на середину января. Предварительные исследования показывают, что эта разновидность коронавируса распространяется с очень большой скоростью.

По данным ряда проведенных исследований, имеющиеся вакцины могут быть менее эффективными в отношении южноафриканского штамма вируса. Такой же особенностью, предположительно, может обладать выявленный в конце декабря бразильский штамм.

Британский штамм коронавируса В.1.1.7 был выявлен в сентябре прошлого года, однако привлек внимание экспертов лишь в декабре, когда начал становиться доминирующим в стране. Согласно предварительным оценкам экспертов, он может быть до 70% более заразным, чем ранее встречавшиеся в стране варианты вируса, а его летальность может быть выше на 30%.

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