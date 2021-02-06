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12:09 (мск), источник: ТАСС

В РФПИ заявили, что только в России все желающие смогут привиться от COVID-19 до июня

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия является единственной страной, где все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса до июня. В США и Европе это может произойти только осенью, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1».

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Источник: РИА "Новости"

«Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», — сказал Дмитриев.

По его мнению, в США и Европе вакцинация всех желающих завершится в сентябре — октябре.

«Поэтому это — великая привилегия для россиян. И, безусловно, основной фокус [производства и поставок вакцины «Спутник V"] на России. На иностранные рынки поставляются очень небольшие количества пока. И в том числе мы активно запускаем [новые площадки] и поставляем [вакцину] с зарубежных площадок РФПИ», — отметил он.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования «Спутник V», согласно которым эффективность вакцины составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет — 91,8%.

Антитела к коронавирусу после вакцинации «Спутником V» были обнаружены у 98% добровольцев. Клеточный иммунитет был выявлен у всех участников испытаний.

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