В РФПИ заявили, что только в России все желающие смогут привиться от COVID-19 до июня

«Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», — сказал Дмитриев.
По его мнению, в США и Европе вакцинация всех желающих завершится в сентябре — октябре.
«Поэтому это — великая привилегия для россиян. И, безусловно, основной фокус [производства и поставок вакцины «Спутник V"] на России. На иностранные рынки поставляются очень небольшие количества пока. И в том числе мы активно запускаем [новые площадки] и поставляем [вакцину] с зарубежных площадок РФПИ», — отметил он.
Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования «Спутник V», согласно которым эффективность вакцины составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет — 91,8%.
Антитела к коронавирусу после вакцинации «Спутником V» были обнаружены у 98% добровольцев. Клеточный иммунитет был выявлен у всех участников испытаний.