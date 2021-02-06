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13:43 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg назвал «Спутник V» одним из крупнейших научных прорывов со времен СССР

ТАСС, 6 февраля. Россия совершила, возможно, самый существенный научный прорыв с советских времен, представив первую в мире вакцину против коронавируса нового типа. Такую точку зрения изложило в субботу агентство Bloomberg.

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Источник: РИА "Новости"

По его оценке, обнародованные журналом The Lancet результаты третьей фазы клинического исследования «Спутника V» показали, что российская вакцина не уступает американским и европейским аналогам и гораздо более эффективна, чем препараты китайского производства.

Как отмечает Bloomberg, после публикации многие страны «выстроились в очередь» в качестве потенциальных заказчиков вакцины, не менее 19 государств уже одобрили «Спутник V» для использования, в том числе член Евросоюза Венгрия, а Бразилия и Индия находятся в одном шаге от этого.

По словам директора консалтинговой компании Control Risks Оксаны Антоненко, которые приводит агентство, успех российского препарата в борьбе с коронавирусом может усилить геополитическое влияние Москвы, в частности в Латинской Америке.

Европейские регулирующие органы также начинают рассматривать запрос на разрешение «Спутника V» после обещания ФРГ помочь ускорить эту процедуру. Как сообщил агентству главный редактор The Lancet Ричард Хортон, данный процесс может занять несколько месяцев ввиду необходимости предоставить подробные сведения о препарате. «Я действительно думаю, что эта российская вакцина получит широкое распространение, но [это произойдет] не быстро», — сказал он.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования «Спутник V», согласно которым эффективность вакцины составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет — 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации «Спутником V» были обнаружены у 98% добровольцев.

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