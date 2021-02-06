Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 6 февраляМеждународный день бармена, взрыв в Московском метрополитене, полет Tesla Roadster в космос и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
21Скончался Василий Лановой
28Инаугурации прошлого
13:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китай показал очень четкий снимок Марса

Это первая фотография в рамках китайской миссии на Красную планету.

Источник: CNSA

Китайское национальное космическое управление поделилось невероятно четким снимком Марса.

Фотографию сделала китайская межпланетная станция «Тяньвэнь-1» на расстоянии 2,2 миллиона км от поверхности Красной планеты. Это первый снимок с китайского аппарата.

Читайте также
На Луне нашли мячик для гольфа, оставленный там 50 лет назад

В пятницу вечером космический зонд провел четвертую коррекцию орбиты и теперь готовится к выходу на орбиту планеты, запланированному на 10 февраля.

«Тяньвэнь-1» запустили в космос 23 июля 2020 года с помощью тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5». Межпланетная станция состоит из орбитального аппарата и спускаемого аппарата с марсоходом.

Планируется, что марсоход будет проводить картирование морфологии и геологической структуры планеты, изучать поверхностный слой, распределение водяного льда, измерять параметры ионосферы Марса, его электромагнитного и гравитационного полей.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Госсекретарь США пообещал «привлечь КНР к ответственности»
СМИ: «Спутник V» это один из крупнейших прорывов со времен СССР
СМИ: отказ Германии от «Северного потока — 2» неизбежен
Взрыв произошел в центре французского Бордо
На Луне нашли мячик для гольфа, оставленный там 50 лет назад
Оверим против Волкова: кто ворвется в титульную гонку UFC
ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Дагестане
Gnezdo.ru
Самые красивые женщины по версии мужчин
Страна содрогнулась: решение Мишустина по пенсиям
Наконец о пенсионерах подумали. Ожидает их вот что
5 привычек, которые сокращают срок службы ручника
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Галкин ответил Слепакову на критику защитников Навального
Секта Сати Казановой оказалась опасной для жизни
Почему справлять нужду в придорожных кустах смертельно опасно
Авто
Роскачество предупредило о мошенничествах с топливными картами Эксперты организации рекомендуют всегда проверять адрес, с которого пришло письмо, и с настороженностью относиться к слишком выгодным предложениям от крупных компаний
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Дети
Россиянка родила у роддома, внутрь ее не пропустил охранник Пациентке пришлось рожать в машине скорой помощи
Леди
Поклонники перестали узнавать 51-летнюю Татьяну Буланову В сети считают, что певица чрезмерно увлеклась пластикой
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь