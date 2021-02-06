13:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китай показал очень четкий снимок Марса
Это первая фотография в рамках китайской миссии на Красную планету.
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Китайское национальное космическое управление поделилось невероятно четким снимком Марса.
Фотографию сделала китайская межпланетная станция «Тяньвэнь-1» на расстоянии 2,2 миллиона км от поверхности Красной планеты. Это первый снимок с китайского аппарата.
В пятницу вечером космический зонд провел четвертую коррекцию орбиты и теперь готовится к выходу на орбиту планеты, запланированному на 10 февраля.
«Тяньвэнь-1» запустили в космос 23 июля 2020 года с помощью тяжелой
Планируется, что марсоход будет проводить картирование морфологии и геологической структуры планеты, изучать поверхностный слой, распределение водяного льда, измерять параметры ионосферы Марса, его электромагнитного и гравитационного полей.
Анна Лысенко