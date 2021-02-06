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17:02 (мск), источник: Известия

В России разработали ракетный двигатель с помощью цифровых чертежей

Российские конструкторы впервые спроектировали ракетный двигатель полностью в цифровом виде без использования чертежей, рассказал 6 февраля главный конструктор НПО «Энергомаш» Петр Левочкин.

Источник: Известия

«Мы сделали двигатель РД-171МВ для ракеты “Союз-5” полностью в цифровой документации. Более того, мы согласовали с заказчиком работ, что эта 3D-документация будет являться подлинником конструкторской документации», — сказал он в видео, опубликованном «Роскосмосом» на YouTube.

В декабре 2020 года сообщалось, что НПО «Энергомаш» (предприятие «Роскосмоса») провело первое огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ для первой ступени ракеты-носителя «Союз-5», именуемого еще и как «царь-двигатель».

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В июне стало известно, что предприятия «Роскосмоса» планируют до 2027 года произвести 20 двигателей РД-171МВ.

Серийное производство РД-171МВ было запущено в сентябре 2019 года.

Двигатель РД-171МВ представляет собой модернизированный вариант российского двигателя РД-171М, его мощность составляет 246 тыс. л.с. при массе 10 т.

Первый пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-5», на первой ступени которой планируется использовать РС-171МВ, намечен на 2023 год. В будущем РД-171МВ также применят в боковых блоках ракеты сверхтяжелого класса «Енисей».

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