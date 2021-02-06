Состояние Илона Маска выросло на $11,5 млрд за неделю

Акции технологических компаний на этой неделе росли на фоне публикаций вызывающих оптимизм отчетностей и заявлений аналитиков с Уолл-стрит, которые выступают с позиции «быков», пишет американский Forbes. На этом фоне совокупное состояние 10 миллиардеров, за неделю разбогатевших сильнее других, выросло на $74 млрд.
Издание подсчитало, насколько сильно изменились состояния миллиардеров с момента закрытия рынков 29 января до момента их закрытия 5 февраля. Наиболее заметно выросло состояние основателя Tesla Илона Маска — на $11,5 млрд. Акции Tesla за неделю подорожали на 7,4%. С точки зрения роста они обогнали индексы S&P 500 (вырос на 4,6%) и Dow Jones Industrial Average (на 3,9%).
Аналитик Piper Sandler Александр Поттер спрогнозировал рост акций Tesla до $1200 за штуку, отмечает издание. На момент закрытия торгов в пятницу бумаги Tesla стоили $852,23, следует из данных биржи Nasdaq.
Состояния основателей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа увеличились на $10,4 млрд и $10 млрд соответственно, указывает американский Forbes. Акции Alphabet, материнской компании Google, за неделю подорожали более чем на 14% после хорошей отчетности.
Состояние богатейшего человека планеты Джеффа Безоса за неделю выросло на $7,7 млрд на фоне того, что акции основанной им Amazon подорожали на 4,6%. Рост был зафиксирован несмотря на то, что Безос объявил об уходе с поста генерального директора компании.
Другой миллиардер из сферы онлайн-торговли, чье состояние заметно выросло за неделю, — основатель китайской платформы Pinduoduo Колин Чжэн Хуан. Его состояние увеличилось на $10,7 млрд после роста акций компании на более чем 18%. Pinduoduo становится все более популярной в Китае платформой и конкурирует с такими гигантами, как Alibaba и JD.com, отмечает Forbes USA.
Издание также указывает, что в двадцатке богатейших людей мира теперь четыре миллиардера из Китая. Год назад в нее входили только основатель Alibaba Джек Ма и сооснователь Tencent Ма Хуатен. Теперь в нее также вошли Колин Чжэн Хуан и Чжун Шаньшань, управляющий производителем бутилированной воды Nongfu Spring.
Полностью список миллиардеров, чьи состояния за неделю выросли сильнее всего, выглядит так:
1. Илон Маск — $184,3 млрд (+$11,5 млрд);.
2. Колин Чжэн Хуан — $69,1 млрд (+$10,7 млрд);.
3. Ларри Пейдж — $90,8 млрд (+$10,4 млрд);.
4. Сергей Брин — $88,1 млрд (+$10 млрд);.
5. Джефф Безос — $194,7 млрд (+$7,7 млрд);.
6. Цинь Инлинь (председатель Muyuan Foodstuff) — $31,8 млрд (+$5,1 млрд);.
7. Цзян Жэньшэн (председатель Zhifei) — $27,3 млрд (+$5,1 млрд);.
8. Ма Хуатен — $70,8 млрд (+$4,7 млрд);.
9. Чжан Юн (председатель Haidilao) — $30,3 млрд (+$4,5 млрд);.
10. Ларри Эллисон (сооснователь Oracle) — $89,2 млрд (+$4,3 млрд).
Во время загрузки произошла ошибка.