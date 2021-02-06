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20:46 (мск), источник: Известия

Ученые назвали главные факторы распространения коронавируса

Ученые из медицинской школы университета Никосии выяснили, что главными факторами распространения коронавируса являются ветер, температура и влажность воздуха. Об этом в субботу, 6 февраля, пишет Cyprus Mail.

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Источник: Reuters

Для исследования специалисты создали компьютерную модель, которая через индекс заболеваемости COVID-19 учитывает климатические эффекты. Метод был применен к эпидемиологическим данным о распространении коронавирусной инфекции летом 2020 года в Париже, Нью-Йорке и Рио-де-Жанейро.

Ученые установили, что главными факторами в распространении COVID-19 являются температура и влажность воздуха, а также ветер.

Специалисты отметили, что другие современные модели прогнозирования часто учитывают лишь два фактора: скорость передачи патогена и темпы выздоровления заболевших.

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Учитывая полученные данные, ученые заявили о необходимости пересмотра требований к безопасной дистанции. По их мнению, существующие сейчас нормы действуют только в условиях полного штиля.

5 февраля ученые из медицинской школы Йельского университета назвали причины, по которым человек может повторно переболеть COVID-19. Специалисты пришли к выводу, что причиной повторного заболевания может быть как слабый иммунитет, так и реактивизация остатков коронавирусной инфекции в организме пациента.

При этом исследователи подчеркивают, что подобные случаи относительно редки, поэтому пока нельзя однозначно сказать, связаны они с повторным заболеванием или с длительным присутствием одного и того же вируса в организме.

Ранее в феврале иммунолог назвал уникальную особенность коронавируса. По словам специалиста, COVID-19 способен проявить все скрытые проблемы, которые были у человека. Бессимптомно коронавирус переносят абсолютно здоровые люди.

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