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23:26 (мск), источник: РБК

Британские медики связали мутации COVID-19 с лечением плазмой

Переливание плазмы с антителами больному с онкологией привело к новым мутациям коронавируса. Медики считают, что при слабом иммунитете надо с осторожностью применять антитела для лечения COVID-19.

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Источник: AP 2020

Лечение коронавирусной инфекции людей с ослабленной иммунной системой антителами может спровоцировать мутации вируса SARS-CoV-2. К такому выводу пришли медики из Кембриджского университета в Великобритании. Их исследование публикует журнал Nature.

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Выводы ученых основываются на наблюдениях за течением болезни и ходом лечения мужчины, которого госпитализировали в середине 2020 года с COVID-19. К тому моменту у него уже восемь лет как диагностировали рак, который сильно ослабил иммунную систему. Пациента лечили противовирусным препаратом «Ремдесивир», а после этого плазмой крови с антителами, полученной от уже переболевших коронавирусной инфекцией людей. Несмотря на лечение, пациент умер спустя 102 дня после госпитализации.

Профессор микробиологии из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта вместе с коллегами проанализировали геномы коронавируса, полученные во время болезни пациента с онкологией. Гупта рассказал, что после ремдесивира вирус в организме больного мало изменился. Зато после каждого курса переливания плазмы в спайковом белке (он отвечает за проникновение в здоровые клетки носителя) вируса SARS-CoV-2 происходили мутации.

Одна из этих мутаций ослабляла активность антител в крови больного, вторая — повышала инфекционность вируса.

По словам авторов исследования, это значит, что плазму крови вылечившихся от COVID-19 людей следует с осторожностью использовать при лечении пациентов со слабым иммунитетом.

В конце декабря ученые из Университетского колледжа Лондона (UCLH) сообщили об испытаниях нового препарата, который может вызвать практически мгновенный иммунитет к коронавирусу.

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Разработанное совместно с фармкомпанией AstraZeneca лекарство под название Storm Chaser («Штормовой охотник») представляет собой коктейль из антител, который вводится в два этапа. Ожидается, что он приведет к выработке иммунного ответа в течение нескольких дней, в то время, как другие вакцины от коронавируса обеспечивают защиту в течение месяца.

При этом профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявляла, что люди, переболевшие COVID-19, могут повторно заразиться новым «британским» штаммом коронавируса. Вероятность повторного заболевания зависит от типа антител, который выработал организм перенесших инфекцию людей.

«Да, они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения — кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови», — говорила Баранова.

В то же время создавший первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» научный центр им. Гамалеи сообщал, что разрабатывает новое лекарство от коронавируса, основанное на антителах. Его испытания должны начаться осенью 2021 года. Речь идет о препарате, который вводится внутривенно через капельницу и дает эффект примерно через семь-десять дней.

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