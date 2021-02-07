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01:57 (мск), источник: Коммерсантъ

FT: вакцина AstraZeneca показала меньшую эффективность от штамма коронавируса из ЮАР

Вакцина от коронавируса, разрабатываемая компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, не предотвращает течение COVID-19 средней тяжести в случае заражения южноафриканским вариантом вируса, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на нерецензированное исследование.

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Источник: AFP 2020

«После введения двух доз (вакцины. — “Ъ”) признаки защиты от COVID-19 средней тяжести не проявляются (из-за обнаруженного в ЮАР варианта. — “Ъ”)», — передает FT вывод из исследования, основывающегося на истории болезни более чем 2 тыс. пациентов и на лабораторных исследованиях.

Исследовали отметили, что не проверяли эффективность вакцины с учетом тяжелого течения болезни, госпитализаций и летальных случаев.

Представитель AstraZeneca подтвердил результаты исследования. При этом компания отметила, что число участников испытаний было небольшим, и заверила в уверенности в эффективности вакцины против штамма из ЮАР. «Мы полагаем, что наша вакцина может защищать от тяжелых случаев болезани, так как активность нейтрализующих антител эквивалентна той, что проявляется от других, уже продемонстрировавших эффективность… вакцин от COVID-19», — передает Reuters заявление компании.

В конце 2020 года в Великобритании и ЮАР обнаружили отличающиеся друг от друга штаммы коронавируса, распространяющиеся быстрее, чем ранее известные. Это вынудило некоторые страны мира ввести новые ограничения на международные поездки, в том числе на сообщение конкретно с Великобританией и ЮАР.

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