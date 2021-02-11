00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 11 февраля
Гибель Грибоедова, премьера фильма «Москва слезам не верит» и другие события, которые произошли в этот день.
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11 февраля во всем мире отмечается Всемирный день больного (World Day of the Sick). Это мероприятие задумано, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.
Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II. В своем специальном послании, написанном по этому поводу, понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель.
Эту цель Папа Римский определил так:
Дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий.
В настоящее время во многих странах мира в этот день проходят различные акции и мероприятия, посвященные теме профилактики болезней, их лечения и, конечно же, теме здоровья и здорового образа жизни. В католических храмах проходят торжественные мессы, а верующие вспоминают страждущих и больных, выражая им сочувствие и солидарность.
11 февраля ежегодно, начиная с 2016 года, по решению ООН отмечается Международный день женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science).
Предыстория появления нового праздника такова. 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Наука, техника и инновации в целях развития», в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере. А спустя два года на очередном пленарном заседании Генассамблеи была принята резолюция (70/212), провозглашающая 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке.
Резолюция призывает все страны мира обратить внимание на существующую проблему, постараться определить причины гендерного дисбаланса в области науки, техники и инноваций, а также организовать программы мероприятий по вовлечению женщин и девочек в научную среду.
11 февраля в Японии отмечается День основания государства — государственный японский праздник. По легенде, в этот день в 660 году до н. э. первый император Японии — Дзимму — взошёл на престол и основал Японскую императорскую династию и Японское государство.
В основе праздника лежит традиционный японский новый год, отмечавшийся по
11 февраля 1829 года произошла резня в русском посольстве в Тегеране — массовое убийство сотрудников русского посольства и укрывшихся в нём армянских беженцев фанатиками. Среди погибших был и глава дипмиссии писатель Александр Грибоедов.
Резня в посольстве вызвала дипломатический скандал. Улаживать отношения с Россией шах послал в
11 февраля 1980 года состоялась премьера фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В 1981 году фильм удостоен кинопремии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
Владимир Меньшов и команда создателей не приехали на церемонию вручения «Оскара». По версии самого Меньшова, в то время он был «невыездным» и попасть в