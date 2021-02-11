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День в истории: 11 февраляГибель Грибоедова, премьера фильма "Москва слезам не верит" и другие события, которые произошли в этот день
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00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 11 февраля

Гибель Грибоедова, премьера фильма «Москва слезам не верит» и другие события, которые произошли в этот день.

Источник: AP 2020

Всемирный день больного

11 февраля во всем мире отмечается Всемирный день больного (World Day of the Sick). Это мероприятие задумано, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.

Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II. В своем специальном послании, написанном по этому поводу, понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель.

Эту цель Папа Римский определил так:

Дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий.

В настоящее время во многих странах мира в этот день проходят различные акции и мероприятия, посвященные теме профилактики болезней, их лечения и, конечно же, теме здоровья и здорового образа жизни. В католических храмах проходят торжественные мессы, а верующие вспоминают страждущих и больных, выражая им сочувствие и солидарность.

Международный день женщин и девочек в науке

11 февраля ежегодно, начиная с 2016 года, по решению ООН отмечается Международный день женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science).

Предыстория появления нового праздника такова. 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Наука, техника и инновации в целях развития», в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере. А спустя два года на очередном пленарном заседании Генассамблеи была принята резолюция (70/212), провозглашающая 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке.

Резолюция призывает все страны мира обратить внимание на существующую проблему, постараться определить причины гендерного дисбаланса в области науки, техники и инноваций, а также организовать программы мероприятий по вовлечению женщин и девочек в научную среду.

День основания государства

11 февраля в Японии отмечается День основания государства — государственный японский праздник. По легенде, в этот день в 660 году до н. э. первый император Японии — Дзимму — взошёл на престол и основал Японскую императорскую династию и Японское государство.

В основе праздника лежит традиционный японский новый год, отмечавшийся по лунно-солнечному календарю. Согласно Нихон сёки император Дзимму взошёл на престол в первый день первого месяца. Праздник был провозглашён в 1872 году и приходился как раз на Лунный новый год, но из-за введения в 1873 году Григорианского календаря дата была перенесена на 11 февраля.

Гибель Грибоедова

11 февраля 1829 года произошла резня в русском посольстве в Тегеране — массовое убийство сотрудников русского посольства и укрывшихся в нём армянских беженцев фанатиками. Среди погибших был и глава дипмиссии писатель Александр Грибоедов.

Резня в посольстве вызвала дипломатический скандал. Улаживать отношения с Россией шах послал в Санкт-Петербург своего внука Хозрев-мирзу. В его задачу входило добиться принятия извинений за убийство посла и смягчения бремени контрибуции. В числе богатых даров, преподнесённых им российскому императору Николаю I, был и знаменитый алмаз «Шах». В конечном итоге резня не послужила причиной серьёзных осложнений в отношениях между Россией и Персией.

«Москва слезам не верит»

11 февраля 1980 года состоялась премьера фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В 1981 году фильм удостоен кинопремии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Владимир Меньшов и команда создателей не приехали на церемонию вручения «Оскара». По версии самого Меньшова, в то время он был «невыездным» и попасть в Лос-Анджелес не мог в принципе. О том, что он получил премию Американской академии киноискусств и наук, Меньшов узнал из программы «Время». Причём новость прозвучала в эфире 1 апреля 1981 года (церемония проходила 31 марта), и Владимир Меньшов счёл это за розыгрыш.

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