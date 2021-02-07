В США собака из приюта спасла жизнь новому хозяину

Немецкая овчарка Сэди стала героиней американских новостей после того, как спасла жизнь своему новому хозяину.
В сентябре прошлого года Брайан Майерс из Нью-Джерси забрал Сэди из приюта для животных. Прежние хозяева от нее отказались, так как владелец их нового жилья был против собак, сообщает CNN.
Несколько дней назад Майерс позвонил в приют, из которого забрал Сэди. Офис-менеджер Хизер Центрелла сперва с огорчением подумала, что он решил вернуть собаку. Но вместо этого мужчина рассказал, как Сэди его спасла.
Оказалось, что Майерс перенес инсульт — он рухнул на пол в своем доме и не мог ни позвать на помощь, ни дотянуться до телефона. Взволнованная Сэди подбежала к нему, понимая, что с хозяином случилась беда. Майерс ухватился за ее ошейник, и овчарка дотянула его до места, где лежал телефон. Так мужчина смог позвонить в службу спасения.
Сейчас хозяин Сэди поправляется в реабилитационном центре, а собака гостит в доме его брата, где ее чествуют как героиню.