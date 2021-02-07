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20:25 (мск), источник: РБК

Критики попросили оставить Серебренникова худруком «Гоголь-центра»

Ассоциация театральных критиков (АТК) обратилась с открытым письмом к министру правительства Москвы, руководителю департамента культуры города Александру Кибовскому с просьбой оставить режиссера Кирилла Серебренникова в должности художественного руководителя «Гоголь-центра».

Источник: РИА "Новости"

«Сообщество российских театральных критиков просит Вас вновь предложить К. С. Серебренникову руководство театром», — говорится в обращении.

В ассоциации заявили, что созданный Серебренниковым «Гоголь-центр» стал выдающимся явлением в истории российского театра. В драматическом театре, по мнению критиков, сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи. «Но прежде всего это авторский театр», — считают в АТК.

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Как отметили в ассоциации, «Гоголь-центр» стоит в одном ряду с театрами Станиславского и Немировича-Данченко, Вахтангова, Мейерхольда и Таирова, а также «Современником», «Ленкомом», БДТ и др. «Увы, история учит нас, что авторские театры без своих создателей быстро перерождаются, теряя свое неповторимое лицо», — отмечается в письме.

В этом году «Гоголь-центр» уже объявил свои творческие планы и продал все билеты на спектакли до весны, при этом не исчерпав своей творческой идеи и мощного контакта с аудиторией, утверждают критики.

«Гоголь-центр» невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без «Гоголь-центра». Необходимо сохранить уникальный театр. Считаем, что Кирилл Семенович Серебренников должен остаться художественным руководителем «Гоголь-центра» и рассчитываем на Ваше содействие в этом вопросе, — говорится в письме.

РБК направил запрос в пресс-службу Департамента культуры Москвы.

«Гоголь-центр» был создан Кириллом Серебренниковым на базе расформированного Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя.

В должности художественного руководителя театра режиссер начал работать в августе 2012 года, а уже месяц спустя сообщил о планах расформировать театр и превратить его в «Гоголь-центр».

Театр стал местом, где ставятся спектакли, проводятся кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки.

Открытие «Гоголь-центра» состоялось в феврале 2013-го. При этом должность директора театра в разные годы занимали Алексей Малобродский, Анастасия Голуб, Алексей Кабешев и сам Серебренников (исполняющий обязанности с 25 июля 2015. С октября 2015 по апрель 2017-го и с апреля по август 2019-го был директором).

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3 февраля осведомленный источник сообщил ТАСС, что департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с худруком «Гоголь-центра» Серебренниковым. «Департамент культуры не продлит контракт с Кириллом Серебренниковым, контракт у него заканчивается в конце этого месяца», — сказал собеседник агентства.

Сам Серебренников в беседе с ТАСС подтвердил, что его контракт «заканчивается в двадцатых числах февраля», но от дальнейших комментариев отказался.

В департаменте культуры Москвы в разговоре с РБК отказались комментировать заявления анонимных источников. «Мы уже много раз в подобных ситуациях объясняли, что официальная информация о решениях департамента размещается на сайте. Она является предметом комментариев в необходимых случаях. Мы не комментируем сообщения, “осведомленный источник” которых всегда является анонимным. Комментарии следует получать у тех, кто распространяет соответствующую информацию», — заявили власти. РБК обратился за комментарием к Кириллу Серебренникову.

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