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16:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Инфекционист назвал причины повторного заболевания коронавирусом

Эксперт напомнил, что COVID-19 не вызывает пожизненный иммунитет.

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Повторное заболеть коронавирусной инфекцией можно, если закончится иммунитет после болезни, при ослаблении иммунитета из-за приема каких-либо препаратов, а также при частых контактах с больными. Такие причины назвал врач-инфекционист Евгений Тимаков, который отметил, что COVID-19 не вызывает пожизненный иммунитет.

«Повторно люди заболевают по нескольким причинам. Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа», — приводит слова специалиста РИА Новости.

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Тимаков отметил, что заболеваниями, которые вызывают коронавирусы, люди болеют ежегодно, а раз в три-четыре года повторяется заражение, вызванное одним возбудителем.

Эксперт также отметил, что заразиться COVID-19 повторно можно при высокой вирусной нагрузке, когда происходит постоянный контакт с больными людьми в силу профессии или других обстоятельств.

Напомним, ранее вакцинолог рассказал, за сколько минут можно заразиться от заболевшего коронавирусом. Как отметил главный врач московского медицинского центра «Лидер медицина», кандидат медицинских наук, вакцинолог Евгений Тимаков, длительность контакта с инфицированным человеком является одним из важных факторов, влияющих на передачу вируса. По его словам, чтобы заразиться потребуется быть близко к источнику инфекции от 4-х до 40 минут.

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