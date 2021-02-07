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22:05 (мск), источник: ТАСС

ВОЗ тревожит возможная неэффективность вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Возможная неэффективность вакцины компании AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса вызывает обеспокоенность во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила в воскресенье эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове в интервью телекомпании CBS.

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Ее спросили, обеспокоена ли она сообщениями о том, что вакцина AstraZeneca может быть неэффективной против южноафриканского штамма.

«Да. Вариант [коронавируса] B.1.351 впервые был выявлен в ЮАР. В настоящее время проводится ряд исследований, направленных на изучение иммунной реакции организма, а также влияния вакцинации. Есть некоторые предварительные исследования, предполагающие снижение эффективности, но опять же эти исследования еще не полностью опубликованы», — отметила ван Керкхове.

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Она подчеркнула, что ее независимая экспертная группа в ВОЗ в понедельник проведет совещание, на котором обсудит эффективность вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма.

Специалист подчеркнула, что сложившаяся ситуация указывает на «крайнюю важность существования более одной безопасной и эффективной вакцины».

«Мы не можем полагаться только на один продукт, и никто во всем мире не ставит себе такую цель. Так что это определенно то, что нам нужно продолжать продвигать вперед. Но опять же вакцины недостаточно. Очень важна вакцинация», — подчеркнула эксперт.

Она также назвала важными карантинные меры в случае контактов с заразившимися инфекцией, что может остановить распространение болезни.

Ван Керкхове также рассказала про работу международной группы специалистов под руководством ВОЗ в Китае. Она отвергла предположение журналиста о том, что китайские власти якобы устроили шоу для экспертов.

«Проводились очень хорошие консультации на местах. Между этой международной командой из 10 разных стран и китайскими коллегами происходит конструктивный обмен мнениями, изучаются самые ранние случаи [заболевания коронавирусом], проводятся исследования рынков. Они посещали [китайские] больницы», — отметила эксперт, выразив надежду, что в ближайшее время будут обнародованы результаты исследования.

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